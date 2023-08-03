Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, gıda üretimi yapan imalathanelerde çalışanlara hijyen ve temizlik eğitimi verdi.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, pasta ve baklava imalathanelerinde çalışanların vatandaşlara daha iyi hizmet sunması ve daha hijyenik koşullarda üretim yapmalarını sağlamak amacıyla eğitim programı hazırladı.

Ali Emiri Kültür Merkezi’nde uzman eğitmenler, sektör çalışanlarına kişisel temizlik, işyerlerinde uyulması gereken hijyen kuralları, işyerlerinin temizliği, işyerlerinde kullanılan alet ve ekipmanların temizliği ve üretim teknikleriyle ilgili eğitim verdi.

Vatandaşların güvenli gıdaya ulaşması sağlamak amacıyla üretim sürecinde yer alan personellerin eğitimine devam edilecek.