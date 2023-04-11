TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu ve bünyesinde bulunan tüm İhracatçı Birlikleri, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) ve Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER), WorldFood İstanbul Uluslararası Gıda Ürünleri Teknolojileri Fuarı’nın dünyada kendi alanındaki en etkin fuarlarından biri olması hedefiyle “Türkiye Gıda Platformu” adı altında güçlerini birleştirdi. Türkiye Gıda Platformu, Avrasya’nın en büyük sektör fuarı WorldFood İstanbul’un ziyaretçi, katılımcı, yabancı satın alma profesyoneli ve iş hacmi rakamlarında yeni rekorlara ulaşmasını hedefliyor.

Bu yıl 6-9 Eylül 2023 tarihleri arasında TÜYAP’ta 31. kez düzenlenecek WordFood İstanbul, bin 500’e yakın katılımcı, 60 binin üzerinde ziyaretçi ve 700’ün üzerinde uluslararası VIP satın alma profesyoneline ev sahipliği yapacak. Tarihi iş birliğine giderek Türkiye gıda sektörünün çatı kuruluşlarını bir araya getiren WorldFood İstanbul Fuarı’nda Türkiye fuarcılık sektörünün öncü kuruluşlarından ALZ Fuar, “İş Birliği Kuruluşu” olarak yer alacak.

“Hedefimiz Türkiye’yi dünya gıda sektörünün buluştuğu bir merkez üssü haline getirmek”

Dünya fuarcılık sektörünün önemli aktörü ICA Events’in organizatörlüğünde bugüne kadar önemli başarılara imza atan WorldFood İstanbul’un başarılarına katkı sunacak olan Türkiye Gıda Platformu’nun Fuar Komitesi Başkanlığına seçilen TİM Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu birbirinden değerli isimlerin desteğiyle dünyanın en etkin fuarlarından birini Türkiye’de düzenlemeyi hedeflediklerini belirterek, “Gerek coğrafyamızın üretime elverişli olması gerekse insanımızın asırlardan gelen birikimi sayesinde, halihazırda dünya gıda sektörüne yön veren ülkelerden biriyiz. Bunun yanında özel sektör olarak çok donanımlı olduğumuz bir diğer alan da fuarcılık. Hububat Sektör Kurulu olarak tüm bu imkanları arkamıza alarak, dünyanın lider gıda fuarını ülkemizde yapabileceğimize inandık ve sektör kurulumuzdaki tüm Birliklerle dayanışma içinde güçlü bir irade ortaya koyduk. Sektör Kurulumuzun öncülüğünde, bağlı bulunan tüm İhracatçı Birliklerimiz, TGDF, ETÜDER, ICA Fuarcılık ve ALZ Grup bir araya gelerek Türkiye Gıda Platformu’nu kurduk. Türkiye Gıda Platformu olarak hedefimiz; ülkemizin en büyük gıda fuarı WorldFood İstanbul’u dünyanın en büyük ve en prestijli gıda fuarına dönüştürmek ve ülkemizi dünya gıda sektörünün buluştuğu bir merkez üssü haline getirmek” dedi.

Bu süreçte Türkiye Gıda Platformu’nun her daim destekçisi olan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na şükranlarını sunduklarını ve Türk gıda sektörünün en önemli aktörlerinin buluştuğu bu proje sayesinde hedeflerine çok kısa zamanda ulaşacaklarına inandıklarını belirten Tiryakioğlu, TİM Başkanı Mustafa Gültepe’ye de desteklerinden ötürü teşekkürlerini sunarak, “WordFood Istanbul çerçevesinde çok anlamlı bir sosyal sorumluluk projesini de hayata geçiriyoruz. Fuar organizasyonu çerçevesinde deprem bölgesinde faaliyet gösteren gıda üreticilerine özel düzenleyeceğimiz B2B İkili İş Görüşmeleri Etkinliği ile dünyanın dört bir yanından gelecek yabancı iş insanları ile deprem bölgesindeki üreticileri ücretsiz olarak buluşturarak bölge üreticilerinin yeni ihracat bağlantıları kurmalarına ortam sağlayacağız. Türkiye Gıda Platformu ile güçlenen WorldFood İstanbul’un dünya gıda sektörüne hayırlı olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

"Türk gıda sektörü olarak gücümüzü birlikteliğimizden alıyoruz"

Zor günlerden geçtiğimiz şu günlerde azim ve kararlılıkla daha çok çalışmaya gayret ettiklerini, ülkemize duydukları güven ve inançla, Türkiye Gıda Platformu gibi güçlü bir çatının altında buluştuklarını ifade eden Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, “Platformumuzun kanatları altında dünyanın en prestijli gıda fuarını ülkemize kazandırma yolunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Türk gıda sektörü olarak gücümüzü birlikteliğimizden alıyoruz” dedi.

WorldFood İstanbul Fuarı’nın yabancı firmaların Türk gıda sektörünü keşfetmesi, sektördeki önemli üreticilerle ve ihracatçılarla iletişim kurması ve ülkemiz ürünlerini tanınması için önemli bir platform niteliği taşıdığına dikkat çeken İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Kazım Taycı, “Türk gıda sektörünün kalbinin atacağı WorldFood İstanbul Fuarı’nı, hububat ve gıda sektörünün paydaşlarının katkılarıyla dünyanın en büyük uluslararası gıda fuarlarından biri haline dönüştürmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sektör kurulumuzun kıymetli uğraşları sonucunda ortaya çıkan Türkiye Gıda Platformu ile Worldfood İstanbul arasındaki iş birliğinin ülkemizin gıda fuarcılığı alanındaki etkinliğini artırarak Türkiye tanıtımına katkı sunacağına yürekten inandıklarını belirten Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Veysel Memiş, “Birlik olarak bu oluşumun içinde bulunmak ve ülkemize bu katkıyı sağlamaktan ötürü duyduğumuz mutluluğu belirtmek isterim” ifadelerine yer verdi.

Son yıllarda, özellikle de pandemi ve Rusya - Ukrayna geriliminden sonra bütün dünyada gıdayla ilgili paradigmalar değiştiğine dikkat çeken Orta Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Nihat Uysallı, “Ülkemiz gıda üretimi ile tedarik zincirleri ve lojistikle ilgili olağanüstü ve tarihsel bir rol üstlenme fırsatı yakaladı. Worldfood İstanbul’un bu amaca edeceği hizmete olan inancımız nedeniyle bu organizasyonu desteklemeye karar verdik” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin dünyada sağlıklı gıdada kilit bir tedarikçi olduğunun altını çizen Ege Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, “Worldfood İstanbul Fuarı da yabancı firmaların Türk gıda sektörünü keşfetmesi, sektördeki önemli kişilerle ve alıcılarla bağlantı kurması ve yeni pazarlara ürünlerini tanıtması için ideal bir ortam oluşturmaktadır. Biz de bu oluşumun bir parçası olarak bu organizasyonu daha ileriye taşımak için elimizden gelen desteği vermeye hazırız” dedi.

WorldFood İstanbul Fuarı’nın Türkiye Gıda Platformu ile gerçekleştirmiş olduğu iş birliğinin, fuarın gücüne ve gıda sektörünün tanıtımına büyük katkılar sağlayacağını düşündüğünü söyleyen Karadeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Eren Günhan Ulusoy, “Türkiye Gıda Platformu’nun katkılarıyla yeni bir boyut kazanacak ve daha da büyüyecek olan WorldFood İstanbul’un dünyanın en büyük gıda fuarı olacağına yönelik inancımız tamdır” dedi.

WorldFood İstanbul’u büyük bir heyecanla beklediklerini belirten Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Başkanı Demir Şarman, “Bu organizasyon ile bir ilke imza atıyor ve Türk gıda sektöründe tüm paydaşların tek bir çatı altında birleştiği ve yakın zamanda dünyanın en bilinir fuarları arasına girecek bir organizasyon düzenliyoruz. Gıda güvencesi için stratejik ve vazgeçilmez bir konumda olan sektörümüzü güçlü, rekabetçi ve üretken bir konumda tutmaya devam etmek için bu gibi etkinliklerde bir araya gelmeyi önemsiyoruz” sözcüklerini kullandı.

Ülkemiz coğrafyasının tarım ve gıda dikeyinde önemli fırsatlara sahip olduğuna dikkat çeken Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER) Başkanı Melih Şahinöz, “Buna ticari geçmişimiz, zengin mutfak kültürümüz ve misafirperverliğimiz de eklendiğinde İstanbul, ticareti buluşturmak için dünyadaki en önemli cazibe merkezi olmayı hak ediyor. WorldFood İstanbul ülkemiz ticaretinin, turizminin, ekonomisinin gelişimine ve ülke tanıtımına en büyük fayda sağlayan unsurlardan biri haline gelecektir. Türkiye Gıda Platformu ile daha da güçlenen WorldFood İstanbul’un dünyada kendi alanında en etkili fuar olacağına inanıyorum” ifadelerine yer verdi.

TOBB Türkiye Fuarcılık Sektör Meclisi Başkanı ve ALZ Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Alagöz, “Birçok sektöre örnek teşkil edecek nitelikte bir güç birliği modeli oluştu. İnanıyorum ki, bu tarihi iş birliği sayesinde Türkiye fuarcılık sektörü bir dünya markası kazanmış olacak” şeklinde konuştu.

WorldFood İstanbul’un 30 yıldır sektörün gelişimine öncülük ettiğini ve önde gelen paydaşları bir araya getirdiğini belirten ICA Events Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Ülgen, “WorldFood İstanbul, Türkiye’nin gıda ve gastronomi kültürünü dünyaya duyuran, lider satın almacıların buluşma noktası. Yeni dönemde bunu bir üst seviyeye taşıyacak, tarihi bir iş birliğine imza attık. Sektörün önemli paydaşlarının bir araya gelerek oluşturduğu Türkiye Gıda Platformu ile iş birliği yaparak fuarımızın gıda sektörünün tüm bileşenlerine hitap edecek bir yapıya kavuşturulmasını sağladık. Türkiye Gıda Platformu’ndan aldığımız güçle WorldFood İstanbul fuarını daha ileriye taşıyarak dünyanın en önemli fuarları arasında yer almasını istiyoruz. Fuarın gıda sektörünün tüm bileşenlerine hitap edecek bir yapıya kavuşturulmasına katkı sunmaktan gurur duyuyoruz” diye konuştu.

WorldFood İstanbul’da 2022 yılında 1,2 milyar Euro’luk iş hacmi gerçekleşmişti

2022 yılında 25 farklı ülkeden 835 katılımcı ve 2000’in üzerinde markayı, 163 ülkeden 38.358 profesyonel ziyaretçi ile buluşturan WorldFood Istanbul; 12.633 adet uluslararası ziyaretçiyi ve 77 ülkeden 600’ün üzerinde uluslararası VIP satın alma profesyonelini VIP Alım Heyeti programı çerçevesinde ağırlamıştı. Fuarda gerçekleşen görüşmeler sonucunda 1,2 milyar Euro’luk iş hacmi gerçekleşmişti. WorldFood Istanbul’un 2023 yılında TÜYAP Fuar Merkezi ile İFM İstanbul Fuar Merkezi’nde eş zamanlı olarak düzenlenerek çok daha yüksek katılımcı sayısına ulaştırılması hedefleniyor.