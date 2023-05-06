Düzce il Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler dört ayda gıda satışı ve imalatı 2 bin 390 işyerini denetledi. Kusurlu görülen 9 işyerine cezai işlem uygulamadı.

Düzce’de güvenli gıdaya erişimin sağlanması, tüketici sağlığının en üst seviyede korunması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi amacıyla Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı gıda kontrol görevlisi personeller tarafından yürütülüyor. Düzce’de yaklaşık 4 bin 600 adet gıda işyeri mevcut olup bu işletmelerin denetimleri il ve ilçe müdürlüklerindeki 35 kişilik gıda kontrol görevlisi personel tarafından yapılıyor.

Ekipler; 2023 yılı nisan ayı sonu itibariyle; gıda üretim, satış ve toplu tüketim işyerlerinde 2 bin 390 adet denetim yapılarak toplam 48 adet gıda numunesi aldı. Yapılan denetimler sonucu, gıda mevzuatına aykırılıkları tespit edilen 9 gıda işyerine idari para cezası uygulandı.

Alo 174 gıda hattına, Düzce’de faaliyet gösteren işletmelerle ilgili yılın ilk çeyreğinde toplam 47 adet başvuru yapıldığı ve incelendiği bildirildi.