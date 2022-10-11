Perakende sektörü ile tedarik zinciri paydaşları, İstanbul’da düzenlenen 8. Ortak Gelişim Kongresi’nde bir araya geldi.

Perakende sektörü ile tedarik zinciri paydaşları, İstanbul’da düzenlenen 8. Ortak Gelişim Kongresi’nde bir araya geldi.

Kongrede gıda arzındaki gelişmeler, tarımda ve üretimde daha verimli uygulamaların hayata geçirilmesi için yapılabilecekler konuşuldu. Gıda Perakendecileri Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç, "Gıda arzı ile ilgili olan sorunların çözümüne biz de bir şekilde destek olacağız ve ülkemizde diğer ülkelere göre bu durumu daha az yaşayarak bu işin altından kalkmayı sağlayacağız" dedi.

8. Ortak Gelişim Kongresi, Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) tarafından Levent’te bulunan bir otelde düzenlendi. Gıda sektöründeki tüm paydaşları bir araya getiren etkinlikte, sektördeki gelişmeler ele alındı. GPD Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç, açılış konuşmasında gıda perakendeciliğinin gelişmesi, gıda arzı, ülkeler arası siyasi ilişkiler, iklim krizi ve enflasyona değindi.

Konuşmanın ardından bir basın açıklaması gerçekleştiren GPD Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç, kongrenin amacına vurgu yaparak, "Biz gıda perakendecileri olarak bu kongrenin 8.’sini düzenliyoruz. Buradaki başlangıç amacımız üretici, perakendeci sorunlarını konuşup çözüme kavuşturan bir platform oluşturmaktır. Bunun 8.’sini yapıyoruz ama bu sefer biraz farklılaştırdık. Bu farklılığın temel sebebi de dünyada yaşanan gıda krizi. Bu kongrede buna dikkat çekmek istiyoruz. Gıdanın tarladan sofraya kadar olan bölümünü bugün güzel mesajlarla değerlendirmek istedik. Güzel çıktılarımız olacak, çok güzel konuşmacılarımız var. Onları takip ederek sonucunda bir yere geleceğiz. Gıda perakendecileri olarak, bu geldiğimiz noktada gıda arzı ile ilgili olan sorunların çözümüne biz de bir şekilde destek olacağız ve inşallah ülkemizde diğer ülkelere göre bu durumu daha az yaşayarak bu işin altından kalkmayı sağlayacağız. Güzel bir kongre oluyor, başlangıcı güzel, inşallah sonucu da güzel olacak" şeklinde konuştu.

Öte yandan, kongredeki perakendecilere Başkan Aykaç plaket takdim etti ve toplu fotoğraf çektirdi.