Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Gıda Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) tüm altyapı çalışmalarının 2 ay içerisinde tamamlanacağını, çok sayıda yatırımcıdan parsel tahsis talebi geldiğini, tahsisleri hemen inşaata başlayacak ve inşaatı biter bitmez de üretime başlayacak firmalara yapmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Gıda Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) tüm altyapı çalışmalarının 2 ay içerisinde tamamlanacağını, çok sayıda yatırımcıdan parsel tahsis talebi geldiğini, tahsisleri hemen inşaata başlayacak ve inşaatı biter bitmez de üretime başlayacak firmalara yapmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Samsun Gıda OSB’de yürütülen altyapı çalışmaların son durumu ve parsel tahsis taleplerinin görüşüldüğü toplantı, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın başkanlığında gerçekleştirildi. Gıda OSB’nin içme suyu, atık su, yağmur suyu, elektrik, aydınlatma, telekomünikasyon ve yol çalışmalarını kapsayan altyapı çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirterek, mevcut OSB alanındaki çalışmaların tamamlandığını anlatan Vali Dağlı, OSB genişleme alanında ise yüzde 80 seviyesine ulaşıldığını ve 2 ay içerisinde tüm altyapı çalışmalarının tamamlanacağını kaydetti.

Çok sayıda yatırımcıdan parsel tahsis talebi

Parsellerin tamamına yakınının tahsisinin yapıldığı OSB’nin konumu ve sağladığı avantajlarla yatırımcısına cazip imkanlar sunduğunu ve alanının genişlemesiyle birlikte çok sayıda yatırımcıdan parsel tahsis talebi almaya devam ettiğini açıklayan Dağlı, bu konuda da titiz bir çalışma yürüttüklerini ve tahsisleri hemen inşaata başlayacak ve inşaatı biter bitmez de üretime başlayacak firmalara yapmaya gayret gösterdiklerini ifade etti. Samsun Valisi Dağlı, altyapı tesislerinin tamamlanmasıyla birlikte örnek bir OSB olacak olan Gıda OSB’nin Samsun ve Türkiye’nin gelişmesi ve kalkınması için önemli katkılar sunacağını sözlerine ekledi.