İnşaat çalışması sırasında patlatılan dinamitlerle ilgili konuşan Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Başol, konunun detaylarını anlattı. Başol, patlamalara son verdiklerini ifade etti.

Kocaeli-Kandıra yolunda bir süredir devam eden Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi inşaat çalışmalarında, sert zemini yumuşatma çalışması yapılabilmek için dinamit patlatma işlemi gerçekleştirildi. Bunun üzerine çevrede yaşayan mahalle sakinleri, evlerinde hasarın meydana geldiğini iddia etti. Konuya açıklık getiren Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Başol, patlatmalardan kaynaklı hasarların tespit çalışması yapıldığını ve bu hasarların giderileceğini ifade etti.

Patlatmanın iyi bir şey olmadığını dile getiren Başol, "Biz yaklaşık 2 yıldır patlatma yapıyoruz. Patlatma iyi bir şey değil, ses çıkartıyor, insanları ürkütüyor ama biz ne yaptık; iki yılda bitmesi gereken işi 4-5 yıla yayarak patlatmanın dozunu düşürdük. İlk patlatmadan itibaren araştırmalarımızı, tespitlerimizi yaptık ve bölge de yaşayanlara dedik ki; ’patlatmalar bitsin, hepinizin hasarlarınızı gidereceğiz.’ Bizim bu konuda bir itirazımız yok. Her patlatmadan sonra hasar tespit çalışması yaptık. Ciddi bir hasar yok ama biz ne hasar varsa bunu gidereceğiz. Zaten ekiplerimiz bölgede inceleme yapıyor" dedi.

"Patlatmalara son verdik"

Dinamit patlatmalarına son verdiklerini ifade eden Başol, "Son üç patlatmamız kalmıştı, onu da patlatmayacağız. Bundan sonraki süreçte incelemelerimizi yapacağız. Patlatmadan dolayı bir hasar oluşmuşsa veya kişi patlatmadan olmamış ama böyle iddia ediyorsa vatandaşı mağdur etmemek için hasarının onarımını sağlayacağız. Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi olarak biz verdiğimiz sözü tutarız. Biz Kandıra’yı kalkındırmak için orada fabrika yapıyoruz" diye konuştu.

84 yatırımcının olduğunu ifade eden Başol, "Orada yatırımcılarımızın hepsinin hayali üretim yapmak. Hem iç piyasaya, hem de dünyaya ihracat yapmak. İlk fabrikamız faaliyete geçti ve çok güzel soslar üretiyor. Hem iç piyasaya, hem de dünyaya ihracatını yapıyor. 2025 yılında 10-15 fabrika daha faaliyete geçecek" ifadelerini kullandı.

"Köylülerle ve yatırımcılarla iş birliği içerisindeyiz"

Bölge insanıyla ve yatırımcılarla iş birliği içerisinde olduklarını dile getiren Mehmet Başol, "Biz köylülerle, yatırımcıyla birlik beraberlik içerisindeyiz. Ayrıca bu projenin şöyle bir önemi var; köylülerin ürettiği tüm ürünleri satın alacağız. Hem de istihdam sağlayacağız. Bu projede 9 bin işçi çalışacak" şeklinde konuştu.

Bölgede yaptıkları patlatma faaliyetlerinin, gerekli tüm makamlardan izin alındıktan sonra gerçekleştiğini ekleyen Mehmet Başol, "Patlatmalardan dolayı çok dikkatli olduk ve her şey izinli. Jandarma kontrolünde Kocaeli Valiliği’nin izni ile yapılıyor. Patlatmadan önce bütün tedbirler alınıyor, patlatmanın öncesinde ve sonrasında jandarma ekipleri çevreyi inceliyorlar, değerlendiriyorlar. Tabi ki patlatma psikolojik olarak iyi bir şey değil, insanları rahatsız eden bir şey bundan biz de mutlu değiliz ama arazi öyle bir şey ki, bazı kayaları patlatmadan sökemiyoruz. 2 milyon metreküp kazıyı patlatmak mecburiyetinde kaldım" dedi.