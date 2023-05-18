Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri deprem bölgelerinde göreve başladı.

Gıda kontrol ekipleri, Tarım ve Orman Bakanlığının görevlendirmesiyle önce Kahramanmaraş ve ilçelerinde daha sonra ise Hatay ve ilçelerinde gıda denetim çalışmaları gerçekleştirdi. 5996 sayılı ‘Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem’ kanunu çerçevesinde; gıda kontrol ekipleri gıda yardımlarının dağıtımı, ekmek üretim yerlerinin denetimi, yemek hazırlama ve dağıtım noktalarında gıda güvenilirliğini sağlamak üzere çalışmalarını sürdürmeye devam edecek.