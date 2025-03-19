Atatürk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme bölümü öğrencileri, Gıda Mühendisliği Bölümü’nde bulunan pilot ekmek ve süt fabrikasında peynir ve ekmek üretimine katkıda bulunuyorlar.

Teknik Bilimler MYO Gıda İşleme Bölümü öğrencileri Tahıl ürünleri analizi, süt ve süt ürünleri analizi dersi kapsamında hem uyguladı hem de öğrendiler.

Hocaları Prof. Dr. Arzu Kavaz Yüksel, Doç. Dr. Tamer Turgut ve Öğr. Gör. Dr. Pınar Anlar nezaretinde öğrenciler hem pide hem de peynir üretim basamaklarını öğrendi hem de eğlenceli vakit geçirdi.