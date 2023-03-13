Gölpazarı Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyetinin ilk toplantısı Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında yapıldı.

Gölpazarı Öğretmenevi’nde yapılan toplantıda, OSB’nin kurulum sürecine dair gelişmeler değerlendirilirken, yürütülen faaliyetler görüşüldü. Özel İdare, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası ve Gölpazarı Belediyesi ortaklığında kurulan Gıda OSB’nin Gölpazarı’nın önünü açarak ilçeye önemli oranda ekonomik kazanç ve istihdam sağlaması bekleniyor. Gölpazarı OSB’de yeni yönetim oluşurken, Yönetim Kurulu Başkanlığına Gölpazarı Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan getirildi. Halihazır haritaların hazırlanması, jeolojik ve jeoteknik etüt raporu yapılması, imar planlarının yapılması ve kamulaştırma haritalarının hazırlanması için yönetim kuruluna yetki verildi.