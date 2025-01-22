İzmir’de hamburger yedikten sonra rahatsızlanan ve iki gün sonra yaşamını yitiren Servet Polat ile gündeme gelen Salmonella ile ilgili olarak Bursa Veteriner Hekimler Odası Başkanı Veteriner Hekim Melike Baysal bir açıklama yayınladı.BURSA (İGFA) - İzmir'deki yediği hamburgerden rahatsızlanan ve iki gün sonra yaşamını yitiren kişiyle gündeme gelen Salmonella’nın virüs değil, bakteri olduğunu, çok uzun yıllardır bilindiğini açıklayan Bursa Veteriner Hekimler Odası Başkanı Veteriner Hekim Melike Baysal, gıda güvenliğinin en önemli sorunlarından biri olduğunu söyledi.

İnsanlarda görülen zoonotik yani hayvan-insan geçişli hastalıkların büyük çoğunluğunun gıda kaynaklıolduğunu belirten Melike Baysal, Salmonella hakkında şunları söyledi:

"Salmonella, genellikle hayvansal kaynaklı gıdalarda bulunan ve insanlarda gıda kaynaklı hastalıklaraneden olan bir bakteridir. Kümes hayvanları başta olmak üzere, hemen hemen tüm hayvanlarda ve yumurta, süt, et gibi hayvansal ürünler ile Salmonella taşıyan hayvan dışkıları ile kontamine olan (dışkı ile bulaşık) bitkisel gıdalarda da yaygın olarak görülür. Salmonella enfeksiyonları dünya genelinde önemli bir halksağlığı sorunu olup, gıda güvenliği ve hijyen konularında ciddi önlemler alınmasını gerektirir. Salmonella’nın en çok bulunduğu bir diğer kaynak fare, rodent, sıçan gibi kemirgen hayvanlarındışkılarıdır. Kemirgenler, çiftlik hayvanı yemlerine Salmonella bulaştırarak bakterinin hayvanlarageçişine neden olabilir. Özellikle kentlerdeki ‘’vektör mücadelesi’’ bu nedenle çok önemlidir. Kontamine yani bakteri ile bulaşık yem tüketen hayvanlar, Salmonella’yı et,süt ve diğer hayvansal ürünler yoluyla insanlara taşıyabilir. Bu durum, hem hayvan sağlığı ve refahıhem de insan sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturur"

Salmonella’nın bulaşma yollarından biri de insan portörlüğü olduğunu ifade eden Baysal, "Enfekte olmuş veya bakteriyi taşıyanancak belirti göstermeyen kişiler, gıda üretim zincirinde bulaşma kaynağı olabilir. Portör durumundakibireyler, yetersiz hijyenik koşullar nedeniyle bakteriyi işletmelere taşıyabilir ve kontaminasyon (bulaşma) zincirini başlatabilir. Bu nedenle gıda işletmelerinde çalışan kişilerin düzenli sağlık taramalarındangeçirilmesi ve kişisel hijyen kurallarına uyulması kritik öneme sahiptir" dedi.

Salmonella enfeksiyonlarının, çoğunlukla bir gıda zehirlenmesi formuyla kendini gösterdiğinive ishal, karın ağrısı, ateş, mide bulantısı ve kusma gibi belirtileri olduğunu ifade eden Baysal, Türkiye’de ise Salmonella enfeksiyonlarına bağlı ölüm vakalarına dairspesifik ve güncel istatistiklerin sınırlı olduğunu ifade ederek denetimlere dikkat çekti.

BVHO Başkanı Melike Baysal, İşletmelerde hijyen ve sanitasyon, hammadde izlenebilirliği,portör tarama ve eğitimleri gibi gıda güvenliği yönetim sistemleri ve denetimlerin, gereken şartları sağlamayan işletmelere yaptırımlar uygulanmasının, gıda kaynaklı enfeksiyonların önlenmesi ve toplum sağlığının korunması açısından kritik öneme sahipolduğunu vurguladı.

NASIL KORUNACAĞIZ?

Bursa Veteriner Hekimler Odası Başkanı Veteriner Hekim Melike Baysal alınabilecek önlemleri ise şöyle sıraladı:

Güvenilir ve bilinen yerlerden alışveriş yapmak

Etiketleri dikkatle okumaya ve anlamaya çalışmak

Gıdaların saklanma ve pişirme yöntemlerine dikkat etmek

Özellikle eti pişirirken çiğ bırakmamak

Kesme tahtalarını kırmızı et, beyaz et ve sebze için ayrı ayrı kullanmak

Çiğ yumurta tüketmemek

Çiğ sütle yapılmış peynir tüketmemek

Mutfak tezgahlarının temizliğine dikkat etmek

Elleri sık ve doğru yıkamak