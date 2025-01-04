Türkiye’nin aralık ayı TUİK enflasyon verileri beklentilerin üzerinde olumlu geldi ve enflasyonla mücadelede temel trendde bir iyileşme olduğunu işaret etti.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin aylık enflasyon oranı yüzde1,03 olarak açıklandı. Bu oran, piyasa beklentisi olan yüzde 1,6’nın altında kaldı.

2024 yıllık enflasyonu ise yüzde 44,4 olarak gerçekleşti (Merkez Bankası’nın son enflasyon raporundaki yüzde 44 tahminine paralel) ve bir önceki ayki yüzde 47,1 seviyesinden düştü. 2023 Aralık ayında enflasyonda yüzde 2,9’luk bir artış görülmüştü.

Ancak, 2003 bazlı endekse göre son on yılın aralık ayı ortalaması yüzde 1,0 düzeyindeydi, bu da baz etkisinin bu yıl için olumlu olduğunu gösteriyor.

Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), aylık bazda yüzde 0,4 artışla yıllık bazda yüzde 28,5 seviyesine geriledi. Bu düşüşün ana nedenleri, enerji fiyatlarındaki düşüşler oldu. Veriler, geçen yılın ikinci yarısında maliyet baskılarında önemli bir zayıflamayı işaret ediyor. Bu durum, destekleyici döviz kuru hareketleri, küresel emtia fiyatlarındaki gerileme ve özellikle mevcut jeopolitik ortamda petrol fiyatlarının düşük seyrine bağlanabilir. Gelecek dönemde ÜFE trendinin en önemli belirleyicisi de yine petrol fiyatları olacak gibi görünüyor.

Çekirdek enflasyon (CPI-C), aylık bazda yüzde 1,1 ile 2021’in ikinci yarısından bu yana en düşük seviyesinde gerçekleşti ve yıllık bazda yüzde 45,3’e geriledi. Bu düşüş, nispeten sakin seyreden döviz kuru sepeti ve ÜFE görünümündeki iyileşme tarafından desteklendi. İleriye dönük olarak, fiyatlama davranışları ve hizmet sektöründeki fiyat inatçılığı, mevcut dezenflasyon sürecinin hızını etkileyebilecek ana risk faktörleri arasında kalmaya devam ediyor.

TÜİK, pazartesi günü mevsimsel düzeltilmiş manşet TÜFE ve çekirdek göstergeleri açıklayacak. İlk analizler, Merkez Bankası’nın yakından takip ettiği temel enflasyon trendinde Aralık ayında manşet ve çekirdek enflasyon açısından önemli bir iyileşme olduğunu gösteriyor.