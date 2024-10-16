İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Beltur AŞ ve Akkomarka Restoran Topluluğu, gıda israfını sıfırlamak ve sürdürülebilir bir gelecek için adım attı.İSTANBUL (İGFA) - Dünyada her yıl 1,5 milyar ton gıda israf edilirken, Türkiye’de bu rakam 19,1 milyon tona ulaşıyor. Gıda israfının önüne geçmek ve çevresel etkileri azaltmak amacıyla Akkomarka Restoran Topluluğu tarafından başlatılan Sorumlu Restoran Hareketi, restoranlar arasında iş birliğini teşvik ederek bu sorunun çözümüne katkıda bulunuyor.

Şimdi bu anlamlı hareket İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Beltur AŞ ile birlikte daha da büyüyor. Artistanbul Feshane’de yapılan lansmanda Beltur AŞ ve Akkomarka Restoran Topluluğu arasında imza töreni gerçekleşti. Beltur AŞ sosyal sorumluluk projesine restoran, kafe ve büfeleriyle güç verdi. “Gıda Atık Döngüsü” projesinde İBB Beltur işletmeleri arasında Beltur Restoran, Beltur Burger Beltur Kafe, Beltur Dondurma, Beltur Mini, Beltur Plaj, Beltur Büfe; Akkomarka işletmeleri arasında Köşebaşı, Ken Sushi, Snob Street Food, Ali Ocakbaşı, Lokanta Safderun, Yamo Sushi, Ristorante Umberto, Perihan, Mr. Meat Steakhouse, Yemek Hazır!, Donkey ve All Day gibi markalar bulunuyor.

Sorumlu Restoran Hareketi ile birlikte restoranlarda oluşan atıklar, elektrikli araçlarla kompost tesislerine taşınıyor. Atıklar burada gübre ve mamaya dönüşüyor. Gübreler ücretsiz olarak yerel üreticilere, mamalar barınaklara gönderiliyor. Her iki ürün Akkomarka Restoran Topluluğu ve Beltur AŞ restoranlarında müşterilere ücretsiz olarak da veriliyor.

HER ADIMDA SORUMLULUK

Akademisyen & Sivil Toplum Gönüllüsü Dr. Dilek Kaya İmamoğlu ve Akkomarka Restoran Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Akkaş tarafından da desteklenen projenin amacı, geleceğimiz olan çocukların kaynaklarına sahip çıkmak ve atıkların sahipsiz patili dostlarımıza can olmasını sağlamak. "Kaynağında Azalt" prensibiyle, satın alma ve üretim aşamalarında gıda atığını minimize etmek için personele eğitimler veriliyor ve hammadde kullanım optimizasyonu sağlanıyor. Gıda israfını azaltmak için misafirlere farkındalık kazandırılıyor ve gıda atıklarının yüzde 25'ini oluşturan garnitürlerin tercihi misafirlere bırakılıyor. Sofrada oluşan atığın önlenmesi amacıyla, misafirler sofrada kalan yiyecekleri yeniden tüketime teşvik ediliyor ve 0 geri dönüşümlü ambalajlarla paketlenerek yanlarına almaları sağlanıyor. Son adımda, kalan gıda atıkları kompost tesislerinde gübre ve hayvan mamasına dönüştürülüyor. Bu mamalar katılımcı restoranlarda ücretsiz olarak misafirlere ve iş birliği yapılan barınaklardaki hayvanlara dağıtılıyor.

Sorumlu Restoran Hareketi lansmanına törenine Akademisyen & Sivil Toplum Gönüllüsü Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Nuri Aslan, Beltur AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Özgen Nama ve Akkomarka Restoran Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Akkaş katıldı. Programda konuşan Akkomarka Restoran Topluluğu Genel Müdürü Serkan Tüfek “Bu proje, sadece bir geri dönüşüm projesi değil; aynı zamanda bir farkındalık yaratma girişimidir. Gıda israfının önlenmesi herkesin katkı sağlaması gereken bir meseledir. Sürdürülebilir bir geleceğe doğru atılan bu adımda, hep birlikte hareket edelim, gelin gıda israfını azaltma çabalarımızı birleştirelim, Hep birlikte, daha yeşil bir dünya yaratabiliriz, küçük adımlar büyük farklar yaratabilir” ifdelerini kullandı.