Marmaris Belediyesi, sıfır atık ve geri dönüşüm projelerine bir yenisini daha ekledi. Belediye ev, lokanta, fabrika ve benzeri alanlardan toplanan gıda atıklarını kedi ve köpekler için mamaya dönüştürecek projeyi İçmeler’de hayata geçirdi.

Marmaris Belediyesi tarafından Geçici Hayvan Bakımevi, sokaklar ve mücavir alan içerisinde yaşayan patili dostların daha sağlıklı beslenebilmesi adına artık yemeklerden kedi-köpek maması üretilmesi için bir üretim atölyesi kuruldu. Kedi Köpek Maması Üretim Atölyesi’nde yemek yapımı esnasında çıkan malzemeler ve artan yemeklerden günlük 600 ile 800 kilogram arasında mama üretilecek. Diğer ilçelerden farklı olarak tek makineyle mama üretim işleminin yapılacağı sistem Türkiye’de ilk olacak. Aynı alan içinde bulunan soğuk hava deposunda mamalar 6 aya kadar saklanabilecek. Tesise yemek artığı getiren vatandaşlarsa ücretsiz mama alabilecek.

Türkiye’de ilk tek makinalı sistem

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, projenin uygulandığı tesise yaptığı ziyarette uygulamayla ilgili proje koordinatörü Umut Odabaşı’ndan teknik bilgi aldı. Başka belediyelerde yemek toplama, kırma, kurutma, paketleme gibi farklı farklı makinelerle çalışan sistemin ilk kez Marmaris’te tek makine olarak hayata geçirildiğinin altını çizen Başkan Oktay, “Can dostlarımız için çok anlamlı ve Türkiye’de ilk olan bir çalışma başlattık” dedi.

Belediye bütçesine katkı

Göreve gelir gelmez yenilenmeye ihtiyacı olan Geçici Hayvan Bakımevi’ni de tadilattan geçirdiklerini belirten Oktay, “Can dostlarımızı oldukça fazla önemsiyoruz. Her ne kadar bunu suistimal etmeye kalkanlar olsa da biz ne yaptığımızı biliyoruz. Tamamen iş, üretim ve hedef odaklı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sıfır atık çerçevesinde tamamen evsel atıklarla, restoran ve otellerin yemek artıkları ile can dostlarımızın mamalarını kendimiz üretiyoruz. Önceki yıllarda bunu ihale yoluyla alıyorduk. Örneğin 2022 yılında 1 milyon 100 bin lira civarında bir maliyet oldu. 2023 yılında aşağı yukarı 2 milyon lirayı aşan sadece mama maliyeti öngörüldü. Bu çalışma ekonomik anlamda da belediyemize çok olumlu katkı sağlayacak” diye konuştu.

Hedef yeni bir bakımevi

Marmaris’in farklı bölgesinde 200’e yakın besleme ünitelerinin sayısını da çoğaltma şansı olacağını söyleyen Oktay, “Hedeflerimizden biri de yeni bir bakımevi. Farklı bir bölgede Bakanlıktan yerle ilgili tahsisi aldık. Proje çalışmalarımız devam ediyor. İşin finans kısmını da çözdükten sonra Marmaris’e gerçek anlamda yakışacak, Türkiye’ye örnek olacak hayvan bakımevini de hayata geçireceğiz” diyerek açıklamasını tamamladı.