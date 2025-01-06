Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, ev sahipliği yaptığı uluslararası sempozyum, konferans ve çalıştayların sayısını her geçen gün arttırmaya devam ediyor. GİBTÜ son olarak "Tıp Eğitiminde ve Uygulamalarında İslami Etik Değerlerin Entegre Edilmesi" başlıklı çalıştaya ev sahipliği yaparak uluslararası alanda görünürlüğünü arttırdı.

GİBTÜ yenilenen vizyonu ve yeni hedefleri doğrultusunda uluslararası alanda önemli bir ivme yakaladı. Son yıllarda bir çok uluslararası sempozyum, konferans ve çalıştaya ev sahipliği yapan üniversite uluslararasılaşma hedeflerine emin adımlarla ilerliyor.

GİBTÜ’nün ev sahipliğinde düzenlenen "Tıp Eğitiminde ve Uygulamalarında İslamî Etik Değerlerin Entegre Edilmesi" başlıklı çalıştay, King Abdullah ibn Abdulaziz Üniversitesi’nden gelen ve aynı zamanda Harvard Üniversitesi mezunu olan Prof. Dr. Omar Hasan Kasule tarafından yönetildi. Prof. Dr. Kasule, halk sağlığı alanında Harvard Üniversitesi’nde epidemiyoloji doktorası da dahil olmak üzere lisansüstü eğitim almış, etik ve halk sağlığı konusunda dünya çapında tanınan bir isimdir.

Etkinlikte, tıp eğitimine etik, manevi ve toplumsal değerlerin nasıl entegre edilebileceği detaylı şekilde ele alındı. Prof. Dr. Kasule, bu değerlerin tıp müfredatına dahil edilmesinin hasta merkezli yaklaşımları güçlendireceğini, sağlık hizmetlerinde kaliteyi artıracağını ve akademik standartlara katkı sağlayacağını vurguladı.

Çalıştayda, ’Tıp eğitimi ve uygulamalarına İslamî etik değerler nasıl entegre edilebilir? Manevi ve etik yaklaşımlar, hasta ve toplum ilişkilerini nasıl güçlendirebilir?’ gibi sorulara cevaplar arandı.

Çalıştaya, GİBTÜ Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu akademisyenlerinin yanı sıra Gaziantep Üniversitesi’nden akademisyenler de katılım sağladı.