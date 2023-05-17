Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Ofisi Koordinatörlüğü, tarafından düzenlenen “Teknolojinin Verimli Kullanımı, Teknoloji Bağımlılığı ve Çözüm Önerileri” konulu webinar paneli düzenledi.

Düzenlenen panele GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, Bağımlılıkla Mücadele Ofisi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sema İçel, davetli konuklar, akademik ve idari personeller ile öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, teknolojinin verimli kullanılması ve teknoloji düşkünlüğü günümüzün en önemli konularından olduğunu belirtti. Demir, “Günümüzde teknoloji hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. İletişimden eğitime, iş dünyasından sağlığa kadar her alanda teknolojiyi yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Bu durum hayatımızı kolaylaştırsa da teknoloji düşkünlüğü bir dizi sorunu da beraberinde getiriyor. Teknolojiden tüm toplum etkilenirken günümüzde en çok etkilenen kesimin gençler olduğuna dikkat etmeliyiz. Gençlerimizi teknolojinin olumsuzluklarından korumak için en büyük görev ebeveynler ile biz eğitimcilere düşmektedir” dedi.

“Teknolojiyi hayatımızdan çıkartmak mümkün değil”

Bitlis Eren Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulcelil Buğutekin, hayatımızdan artık teknolojiyi tamamen çıkartmanın mümkün olmadığını, ancak şuurlu ve verimli kullanarak teknolojinin olumsuz etkilerini hayatımızdan, özellikle çocuklarımızın hayatından çıkartabileceğimizi ifade etti. Buğutekin, teknolojinin pozitif yönde etkilerini, enerji verimliliğinin artması, kişilere zaman kazandırması ve hayatı kolaylaştırması ekseninde örnekler aktararak açıkladı. Prof. Dr. Abdulcelil Buğutekin, “Teknolojinin etkin kullanımının hayatımızı kolaylaştırıp verimli hale getirebileceği, hayatımızı iyi yönde etkilemesini düşündüğümüz teknolojinin aslında bizi tembelleştiren bir şey haline dönüştüğü algısını değiştirip teknolojiyi ve interneti hem öğrenebileceğimiz ve kendimizi istediğimiz her alanda geliştirebileceğimiz hem de eğlenebileceğimiz bir araç haline getirmek bizim elimizde” şeklinde konuştu.

“Türkiye dünyada birinci sırada”

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burcu Demir Gökmen ise, yeniliklerin toplumda yayılmasında ve benimsenmesinde teknolojinin önemli bir rolü olduğunu savundu. Gökmen, bireylerin küresel sistemin kararlarıyla şekillenmekte olduğunu ve dijital dünyada belirli bir zaman ve mekân olgusu çerçevesinde insanların dijital kimlikleriyle kolaylıkla görünmekte, gözetlenmekte ve kontrol altında tutulabildiğini, bireyin farkında olmadan aslında şeffaf bir hapishanede yaşadığını ifade etti. Doç. Dr. Burcu Demir Gökmen, Türkiye’nin sosyal ağlarda vakit geçirme bakımından dünyada ilk sıralarda yer aldığını ve dünya genelinde çocuk veya genç bireylerin mesajlaşma istatistiklerine bakıldığında yoğun kullanıldığına dair sonuçların göze çarpmasının önemli bir risk oluşturduğunu sözlerine ekledi. Gökmen, teknolojinin aile ve bireyin sosyal çevresinin etkilerine dikkat çekti.

“Teknolojik cihazlar artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası”

Bağımlılıkla Mücadele Ofis Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sema İçel kapanış konuşmasında, “Dünyamız teknolojinin gelişmesiyle, her geçen gün daha da değişiyor. Hemen hemen her alanda kullandığımız teknoloji ve teknolojik cihazlar artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Teknoloji günümüzde eğitimden ulaşıma, iletişimden eğlenceye, özellikle de sağlık alanında birçok avantaj sağlamaktadır. Geçmiş yıllarda ölümcül olan pek çok hastalığa, teknolojik gelişmeler ışığında çare bulunmuştur. Ayrıca bugün, teknoloji sayesinde insanlar, hızlı bir şekilde tedavi olabiliyorlar” diye konuştu.

“Sıfır ve sınırsız teknoloji değil, yeterince teknoloji”

Dr. Öğr. Üyesi Sema İçel, “Teknolojinin sunduğu, sayısız imkanların aşırı, kontrolsüz ve yanlış bir şekilde kullanılmasının ise, kişilerin hayatında ciddi zararlara sebep olabileceğini savunan İçel, bu zararlar arasında fiziksel ve psiko-sosyal bir takım ciddi problemler yer aldığını ifade etti. Fiziksel olarak halsizlik, gözlerde yanma ve batma gibi şikayetler görülürken, psikososyal olarak ise obsesif, depresif, sorumluluklarını erteleme gibi problemler görülebildiğini sözlerine ekledi. İçel konuşmasını; “Panelimizin düzenlenmesinde desteklerinden dolayı, Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Şehmus Demir hocamız başta olmak üzere, değerli sunumlarıyla katkı sağlayan kıymetli hocalarıma ve değerli katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Sıfır teknoloji değil, Sınırsız teknoloji değil, Yeterince teknoloji” vurgularıyla sonlandırdı.