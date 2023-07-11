Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin (GİBTÜ) farklı bölümlerinde okuyan 421 öğrenci, GİBTÜ Rektörlük Konferans Salonu’nda düzenlenen mezuniyet töreniyle mezuniyet heyecanı yaşadı. Törende öğrencilere başarı belgeleri ve diplomaları verildi.

Törende konuşan GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, “GİBTÜ’lü olmak bir ayrıcalıktır. Bunu şu an hissetmiyor olabilirsiniz ama bundan sonra çok açık ve net bir şekilde hissedip, göreceksiniz. Mezun olan siz öğrencilerimizi sürekli destekleyeceğiz. Çünkü biz bir aileyiz” dedi.

GİBTÜ 2022-2023 Mezuniyet Töreni 2 gün içinde 4 ayrı törenle Rektörlük Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. 2 fakülte, 1 yüksekokul ve 1 meslek yüksekokulu olmak üzere farklı bölümlerden 421 öğrenci mezun oldu.

GİBTÜ Rektörlük Konferans Salonu’ndan yapılan mezuniyet törenine Rektör Prof. Dr. Şehmus Demir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu, Prof. Dr. Feridun Bilgin, Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Fahri Çepik, dekanlar, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

“Öğrenme süreciniz devam edecek”

Rektör Prof. Dr. Şehmus Demir, yaptığı konuşmada mezun olan öğrencilerin mutluluklarını paylaştıklarını ifade etti. Üniversite yıllarının insanları birbirine kenetleyen ve dostlukların yaşandığı unutulmayacak bir dönem olduğuna dikkat çeken Demir, “Şunu unutmayın ki mezun olduktan sonra bile öğrenme süreciniz devam edecektir. Çünkü teknolojinin ve dünyanın hızla değiştiği bir çağda yaşıyoruz ve bu nedenle kendinizi sürekli yenilemek ve farklı beceriler edinmek zorundasınız” şeklinde konuştu.

“GİBTÜ olarak büyük bir aileyiz”

Rektör Prof. Dr. Şehmus Demir, “Mezuniyet bir gurur kaynağı bizim için. Öğrencilerimizin mezuniyeti için sevinirken bir taraftan da aramızdan ayrıldıkları için üzülüyoruz. Allah yollarını ve bahtlarını açık etsin. İslami İlimler Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören 421 öğrencimizi mezun ediyoruz. Eğitim bitmeyen bir süreçtir. Mezun olan öğrencilerimiz kendini yetiştirmeye, geliştirmeye devam etmeliler. Kendinizi farklılaştırmanız gerekiyor. Kendinizi ihtiyaç duyulan bireyler ve mezunlar haline getirmelisiniz. Kendinizi aranan personel haline getirmek zorundasınız. Bu konuda Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak sonuna kadar yanınızdayız, her türlü desteği vermeye hazırız. Çünkü biz bir aileyiz” ifadelerini kullandı.

GİBTÜ’lü olmak bir ayrıcalıktır

GİBTÜ’nün büyük bir marka olacağını ifade eden Rektör Prof. Dr. Şehmus Demir, “Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ulusal ve uluslararası alanda büyük bir marka olacaktır. Biz bunun için yola çıktık. Bu markayı oluşturacak olan bireylerde siz değerli öğrencilerimizdir, yönetim olarak bizleriz ve hocalarımızdır. Hep birlikte bu çabayı göstereceğiz. Mezun olmak inşallah yeni kapıların açılması anlamına gelmektedir. Bu sorumluluğun bilincinde olmanız gerekiyor. Hep birlikte el ele vererek bu süreci yürütmek durumundayız. Bizim kapımız size sonuna kadar her zaman açık. Sizler artık profesyonel insanlarsınız. Bu profesyonelliğin gerekliliğini yerine getirmek zorundasınız. Mezuniyette emekleri geçen ailelere, öğrencilere, hocalarımıza akademik ve idari personele teşekkür ediyorum. GİBTÜ’lü olmak bir ayrıcalıktır. Bunu şu an da hissetmiyor olabilirsiniz ama bundan sonra çok açık ve net bir şekilde hissedip, göreceksiniz. Mezun olan siz öğrencilerimizi sürekli destekleyeceğiz. Çünkü biz bir aileyiz” diye konuştu.

Mezun olan öğrencileri tebrik eden Rektör Demir, gençlerin topluma ve ülkeye faydalı bireyler olmak için çaba sarf etmelerini istedi. Konuşmanın ardından fakülte ve bölümlerinde dereceye giren öğrencilere plaket verildi. Törenler, mezun öğrencilerin keplerini havaya atmasıyla sona erdi.