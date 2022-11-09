Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde bulunan 2 adet öğrenci yurdu binasını Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ‘ne (KYK) bağışlayarak kentteki öğrenci yurdu eksikliğinin giderilmesinde önemli rol oynadı. GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, üniversite olarak kampüs binasındaki 650 kişilik, Kızılhisar’da 350 kişilik 2 yurt binasını KYK’ya bağışlayarak öğrencilerin barınma sorununa neşter vurduklarını ifade etti.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde bulunan 2 adet öğrenci yurdu binasını Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ‘ne (KYK) bağışlayarak kentteki öğrenci yurdu eksikliğinin giderilmesinde önemli rol oynadı. GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, üniversite olarak kampüs binasındaki 650 kişilik, Kızılhisar’da 350 kişilik 2 yurt binasını KYK’ya bağışlayarak öğrencilerin barınma sorununa neşter vurduklarını ifade etti.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, üniversite yönetimi ve Gaziantep Yurt Hizmetleri Müdürü Mustafa Ertunç ile birlikte Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) GİBTÜ Kız Yurdunda kalan öğrencilerle birlikte kahvaltı yaptı. Kahvaltı öncesi ve sonrasında öğrencilerle tek tek sohbet eden Rektör Hatipoğlu, yurt imkânları hakkında yetkililerden bilgi alırken, öğrencilerin barınma ve eğitim konularındaki talep, memnuniyet ve beklentilerini dinledi. Her fırsatta öğrencilerle bir araya gelmeyi önemsediklerini belirten ve öğrencilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Hatipoğlu, öğrencilerin ders dışındaki yaşamlarıyla da yakından ilgilenerek, öğrenci odaklı bakış açısıyla sorun ve taleplerini dinleyip, çözüm için harekete geçtiklerini ifade etti.

Yurt sorununa duyarsız kalmadık

GİBTÜ Kız Yurdunda kalan öğrencilerle birlikte kahvaltı yapan Rektör Hatipoğlu, daha sonra konferans salonunda öğrencilerle toplantı gerçekleştirdi. Öğrencilerin barınma ve eğitim konularındaki talep, memnuniyet ve beklentilerini dinleyen Hatipoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"Yurtlar özel olursa öğrenciler için ciddi bir külfet oluşturuyor. Her bir öğrenci özel yurtlara 3 bin civarında ödeme yapmak zorunda kalıyor. Biz Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak bu soruna duyarsız kalamazdık. GİBTÜ’nün bünyesinde hali hazırda yapılmış iki adet yurt binası bulunuyordu. Konu hakkında hemen Gaziantep Valiliği ile görüştük. Bünyemizde 2 adet bin kapasiteli yurt binamız bulunuyor. Bu binaları size devredelim dedik. Devrederken tek şartımız vardı. Neydi bu? İşletmesini Kredi Yurtlar Kurumu yapacak dedik. Valilikte bu isteğimizi kabul etti. Gerekli yazışmalar ve izinler alındıktan sonra devir işlemlerini tamamladık. Şu an için öğrencilerimiz ayda 450 lira vermek suretiyle 5 yıldız otel konforundaki yurtlardan faydalanıyorlar. Kampüs içindeki binamız kız yurdu, Kızılhisar Bölgesindeki ise erkek yurdu olarak hizmet veriyor. Kampüs içindeki yurt binamızdan 650 kız öğrencimiz faydalanırken, Kızılhisar’daki yurt binamızdan 350 erkek öğrencimiz yararlanıyor. Buradakilerin yüzde 90’ı Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğrencileri. Öğrencilerimiz burada olmaktan çok mutlu.”

Yurt sorunu yok

En fazla önem verdiği konunun öğrencilerin barınma sorununu çözmek olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hatipoğlu, “Öğrenci bir şehre okumaya gideceğinde konaklama ve ulaşıma bakar. Kampüsümüzde yurdumuz var. Yurtlarımızın kampüs içerisinde olması ulaşım sorununu da otomatik ortadan kaldıran bir sistem. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren 650 kişilik kız öğrenci yurdu var. Yine Kızılhisar’daki yurt binamızdan 350 erkek öğrencimiz yararlanıyor. Toplam öğrenci sayımız 3 bin civarında. Önümüzdeki yıllarda öğrenci sayımız daha da artacak, bunları göz önünde bulundurarak yeni yurt ihtiyaçları da doğacaktır. Bunun içinde gerekli adımlar atılacaktır” dedi.