Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Şehmus Demir, görevi teslim aldı. Rektör Demir, “Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak ülkemizde ve dünyada fark oluşturan bir üniversite olmak için uğraş sarf edeceğiz” mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 12 üniversiteye yaptığı rektör atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete’de yer aldı. Karara göre, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Şehmus Demir, atandı.

Görevi devralan Rektör Prof. Dr. Şehmus Demir, GİBTÜ olarak kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışarak, akademik ve bilimsel başarıları daha da ileriye taşımayı, topluma faydalı hizmetler sunmayı, yenilikçi projeler geliştirmeyi, öğrencilere yüksek standartlı öğretim sağlamayı ve toplumda etkili bir şekilde yer almayı hedeflediklerini vurguladı.

GİBTÜ iş birliğine hazır

Rektör Prof. Dr. Şehmus Demir, mesajında şu ifadelere yer verdi: “ Sayın akademik ve idari çalışma arkadaşlarım, sevgili öğrenciler, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 15.03.2023 tarihinde atandığım Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü görevine başlamanın heyecanını yaşıyorum. Bu önemli görevi üstlenmek benim için büyük bir onur ve sorumluluk.

Üniversitemizdeki tüm paydaşlarla, kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışarak, akademik ve bilimsel başarılarımızı daha da ileriye taşımayı, topluma faydalı hizmetler sunmayı, yenilikçi projeler geliştirmeyi, öğrencilerimize yüksek standartlı öğretim sağlamayı ve toplumda etkili bir şekilde yer almayı hedefliyoruz. Bu konuda sizlerle her alanda güçlü bir iş birliği ağı oluşturarak, sürdürülebilir projeler geliştirmeyi önemli görüyoruz. Öncelikle Üniversitemizin vizyonu ve misyonu oluşumunda, araştırma ve inovasyon faaliyetlerimize odaklanarak, bilim dünyasına ve toplumsal gelişime değer katmaya çalışacağız. Dünyanın farklı bölgelerinde faaliyet gösteren yükseköğretim kurumları ile akademik birimlerimiz arasında, bilimsel alanda sürdürülebilir iş birliğini esas alan eğitim, araştırma, ortak bilimsel çalışmalar üretme odaklı iş birliği faaliyetlerinin oluşturulması ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesi, uluslararasılaşma stratejimizin esasını oluşturacaktır.

Bu çerçevede ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi üreten, ürettiği bilgiyi dünya ölçeğinde paylaşan bir üniversite olma anlayışı ile kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerimizi belirleyerek üniversitemizi alanında rekabet edebilir düzeye getirme hedefine doğru kararlı adımlarla ilerleyeceğiz. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak ülkemizde ve dünyada fark oluşturan bir üniversite olmak için uğraş sarf edeceğiz. Özellikle ifade etmek isterim ki sizlerle birlikte oluşturacağımız güçlü sinerji ile Üniversitemiz için ulusal ve uluslararası alanda çok daha güzel ve başarılı bir gelecek inşa edeceğimize inanıyorum. Bugüne kadar üniversitemize katkı sağlayan başta geçmiş dönem rektörümüz Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Selam ve saygılarımla.”