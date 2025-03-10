Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ), YAZEK 1. Teknoloji Gecesi gerçekleştirildi.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Mühendislik Fakültesi’nde Yapay Zeka Topluluğu (YAZEK) tarafından düzenlenen "YAZEK 1. Teknoloji Gecesi" büyük bir katılımla tamamlandı. Etkinlik, iftardan sahura kadar süren yoğun bir eğitim ve teknoloji maratonuna sahne oldu.

Teknoloji ve yazılım dolu bir gece

Etkinlik kapsamında Çağdaş Kaya tarafından verilen "Python 101" eğitimi, katılımcılar için temel programlama bilgilerini öğrenme ve pratik yapma fırsatı sundu. Yazılım ve yapay zeka konularına ilgi duyan öğrenciler, bu etkinlik sayesinde Python programlama dili hakkında değerli bilgiler edinerek uygulamalar geliştirdi.