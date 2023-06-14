GİBTÜ’de Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Biriminde görevli polis memurları tarafından "Uyuşturucu ile Mücadelede Ailenin Önemi" konulu eğitim verildi. Konferansta uyuşturucu, uyuşturucu ile mücadele, madde kullanımının cezai sorumlulukları, madde kullanan kişilerde görülen belirtiler anlatılarak tavsiyeler verildi.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Ofisi Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen “Uyuşturucu ile Mücadelede Ailenin Önemi” konulu konferansa Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Genel Sekreteri Mehmet Emin Arslan, Ofis Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sema İçel, davetli konuklar, akademik ve idari personel katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Ofisi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sema İçel, uyuşturucu madde kullanımının insanlık tarihi kadar eski bir geçmişinin olduğunu belirtti. İçel, “Bireyin beden ve ruh sağlığını, ailevi ve sosyal uyumunu bozan uyuşturucu madde , tüm aileyi ve toplumu olumsuz etkileyen psikiyatrik bir bozukluktur. Uyuşturucu madde bağımlılığına giden süreç, maddenin ilk kez vücuda alınması ile başlamaktadır. Psikolojik ve biyolojik etkenler sürece etkilemektedir. Kişi, uyuşturucuyu ilk aldığında merak duygusu ile kullanımı gerçekleştirmek isteyebilir” dedi.

"Gençleri uyuşturucudan uzak tutmalıyız"

Uyuşturucu ile mücadelede geliştirilen baş etme yönteminin, kişinin sağlık durumuna, yaşadığı ortama, ebeveyn tutumlarına, sosyo-kültürel çevreden etkilenmesine göre şekillendiğini ifade eden İçel, “Biz, ebeveynler olarak çocuklarımızın sorumluluk duygularının gelişmesine katkı sağlamalı, kendilerine zarar verici davranışlardan korunmalarını öğretmeli, bunu yaparken de onlara güvenli bir ortam sağlamalı ve bazı sınırlamalarının olduğunu göstermeliyiz. Ebeveynler çocuklarının madde kullanımını öğrendiklerinde kabullenememe, süreci inkâr etme, üzüntü ve şok, hayal kırıklığı, öfke, kullanıcıyı sorgulama gibi duyguları yaşayabilirler. Bu davranış ve tutumların getirdiği tepkiler süreci olumlu değil, daha çok olumsuz etkilemektedir. Bundan dolayı bu tepkilerden kaçınmak gerekmektedir. Bizler de geleceğimiz olan gençlerin, ikinci ailesi olan üniversitemize geldiklerinde tüm akademik ve idari personelin birer ebeveyn gibi hareket ederek gençlerimizi uyuşturucu madde kullanımına karşı korumak için gayret göstermeliyiz.” ifadelerini kullandı.

“Uyuşturucu ile Mücadelede Ailenin Önemi” konulu konferansın düzenlenmesinden dolayı GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir’e teşekkürlerini ileten İçel, “Konferansımızın düzenlenmesinde desteklerinden dolayı, Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Şehmus Demir hocamız başta olmak üzere, değerli sunumlarıyla katkı sağlayan kıymetli hocalarıma ve değerli katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Uyuşturucu korunmanın en iyi yolu hiç başlamamaktır” dedi.

Gençlerin uyuşturucuya başlama nedenleri

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Büro Amirliği Personeli İsmail Uzkar ise narkotik suçlarla mücadelenin önemini belirterek uyuşturucuya başlama nedenleri, döngüleri, madde kullanım belirtileri ve erken dönemde fark edilmesi için bilinmesi gerekenler hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

Bağımlılığı kişinin kullandığı bir madde, alkol, nesne veya bir davranışa dair kontrolün kaybedilmesi olarak tanımlayan Uzkar, kontrolsüzce kullanılan her madde ya da gerçekleştirilen her davranışın bağımlılık oluşturma riski taşıdığını ifade etti.

En önemli koruyucu kurum ailedir

TUBİM personeli İsmail Uzkar, ailenin, uyuşturucu madde kullanımında en önemli koruyucu kurum olduğunu, aile içi ilişkilerin bireyin toplumsal yaşamının belirlenmesinde kritik ve öncül bir rol oynadığını ve çocukların değerler sisteminin oluşmasında ailenin çok önemli bir yere sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

Uzkar, uyuşturucu madde kullanımının yasal durumu, UYAMA mobil uygulaması, uyuşturucu ile mücadele yolları ve profesyonel destek merkezleri hakkında bilgi vererek uyuşturucusuz toplumun hepimizin eseri olacağını vurguladı.

Konferans GİBTÜ Genel Sekreteri Mehmet Emin Arslan’ın İsmail Uzkar’a hediye takdimi ile sonlandırıldı.