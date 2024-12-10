Gastronomi şehri Gaziantep’in coğrafi işaret olarak tescillenen lezzeti katmerin yapımı Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Gastronomi Uygulama Mutfağı’nda Gastronomi öğrencilerine uygulamalı olarak anlatıldı.

Türk mutfağının zenginliğiyle önemli kentleri arasında yer alan gastronomi şehri Gaziantep’te özellikle kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan katmer, maharetli ellerde tam bir lezzete dönüşüyor. Gaziantep’in yöresel tatlılardan olan ve baklava ile birlikte 500 yıllık bir geçmişi olduğu bilinen katmer, günümüzde de eşsiz lezzetiyle insanların damağında güzel bir tat bırakıyor.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Gastronomi Uygulama Mutfağı’nda GİBTÜ GASTRO “Katmer Yapımı Atölyesi,” öğrencilerimizin yoğun ilgisiyle tamamlandı. Gaziantep’in ünlü tatlısı katmerin yapım inceliklerini paylaşmak üzere Katmerci Zekeriya’dan Mehmet Özsimitçi’nin katıldığı etkinlik, öğrencilere yöresel bir lezzetin ustasından doğrudan bilgi edinme fırsatı sundu.

Atölyede, Mehmet Özsimitçi, katmerin geleneksel yapım sürecini tüm aşamalarıyla uygulamalı olarak göstererek malzeme seçimi, hamur hazırlama ve pişirme teknikleri hakkında önemli bilgiler paylaştı. Atölye kapsamında her bir öğrencimiz, kendi katmerini hazırlama fırsatı buldu. Öğrencilerimiz, bu eşsiz lezzeti hazırlarken Gaziantep’in zengin gastronomi kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu ve katmer yapımına dair bilgi birikimlerini arttırdı.