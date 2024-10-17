Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Erasmus Günleri 2024 etkinliği, Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı’nın katılımıyla GİBTÜ Rektörlük Konferans Salonu ve Fuaye Alanı’nda gerçekleştirildi. Astarcı, “ Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bir dünya markası. Türkiye’deki 208 üniversite arasında da adında İslam kelimesi geçen tek üniversite. GİBTÜ’nün yaptıklarıyla gurur duyuyoruz” dedi.

Erasmus+’ın tanıtılması, faydalarına işaret edilmesi ve öğrencilerin etkin katılımını teşvik etmek amacıyla Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen ErasmusDays 2024 (Erasmus Günleri 2024) etkinlikleri, Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı’nın katıldığı açılış programı ile başladı. Gerçekleştirilen programa GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı, Başkan Yardımcısı Yunus Alper Altay, Yükseköğretim Koordinatörlüğü Daire Başkanı Kemal Başcı, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

“Kaliteyi hedefleyen bir üniversiteyiz”

GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, “ Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı ve ekibiyle Erasmus+ ve ESC Programlarında kurumlarımız arasında gerçekleştirilebilecek ihtimal iş birliklerinin değerlendirildiği bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerimiz çok olumlu geçti. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin bir misyon üniversite olduğunu anlattık. GİBTÜ, İslam kelimesinin olduğu tek üniversite. Uluslararası alanı hedefleyen, yurt dışını hedefleyen global düzeydeki kaliteyi hedef alan bir üniversiteyiz. Bugünü bize aslında anlamlı hale getiren ana unsur 208 tane üniversite arasından bizim üniversitemizi seçerek bizimle bugün olan Türkiye Ulusal Ajans başkanımız ve ekibi. Dolayısıyla bizleri onurlandırdıkları için gerçekten içtenlikle kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

“60 bin kişiyi yurtdışına gönderiyoruz”

Konuşmasında yaptıkları faaliyetler hakkında bilgiler veren Türkiye Ulusal Ajans Başkanı İlker Astarcı da, “Erasmus+ programını Türkiye’de yürüten kuruluşuz. Alanımız eğitim ve gençlik. 2024 yılında 150 milyon avroluk bir bütçemiz var ve bu bütçenin 2027 yılına kadar 200 milyon avroya yükselmesi bekleniyor. Bu bütçelerin 2/3’ü proje kapsamında hibe şeklinde dağıtılıyor. 1/3’ü ise üniversite öğrencilerinin yurtdışı eğitim ve staj hareketliliği için kullanılıyor. Her yıl 20 bin üniversite öğrencisi olmak üzere toplam 60 bin insanımızı yurtdışına eğitime gönderiyoruz. Türkiye Ulusal Ajansı, Türkiye’nin yerli ve milli kaynaklarını; Avrupa Birliği mekanizmaları ile gençlerin, öğrencilerin ve araştırmacıların Uluslararasılaşma amacıyla hizmete sunmaktadır. Sizlerin bu imkanlardan faydalanmanızı, uluslararası standartları yakından tanıyıp, ülkemiz için yararlı işler yapmanızı arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“GİBTÜ’nün yaptıklarıyla gurur duyuyoruz”

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji, Üniversitesi’nde övgüyle de bahseden Astarcı, "Gaziantep islam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bir dünya markası. Türkiye’deki 208 üniversite arasında da adında İslam kelimesi geçen tek üniversite. GİBTÜ’nün yaptıklarıyla gurur duyuyoruz. GİBTÜ projelerdeki başarıları ile her geçen gün artan dinamik bir yapıya sahip Dış İlişkiler Koordinatörlüğü ve ERASMUS Koordinatörlüğünü tebrik ederim” diye konuştu.

Öğrencilere uluslararası eğitim ve kültür paylaşımı fırsatları sunmayı amaçlayan Erasmus+ programına dair kapsamlı bilgiler, deneyim paylaşımları ve soru-cevap oturumları etkinlikte yer aldı. GİBTÜ’lü öğrenciler, Erasmus+ programının sunduğu yurt dışı eğitim imkanlarını ve kültürlerarası deneyim fırsatlarını yakından tanıma şansı buldu. Erasmus Günleri 2024 etkinliği, GİBTÜ öğrencilerini Avrupa’nın farklı kültürleri ile tanıştırmayı, uluslararasılaşma yolculuklarında yeni kapılar açmayı hedefliyor.