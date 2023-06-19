GİBTÜ ile uluslararası alanda önemli bir yere sahip olan Malezya İslami İlimler Üniversitesi arasında Akademik İş Birliği Protokolü imzalandı. Dünyanın farklı ülkelerinde bulunan üniversitelerle eğitim anlaşmaları imzalamaya devam eden Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ), iş birliği protokollerine bir yenisini daha ekledi.

Akademik personel ve öğrenciler arasında uluslararası ve kültürler arası iletişimi teşvik etmek için Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve Malezya İslami İlimler Üniversitesi (Islamic Science University of Malaysia) arasında Akademik İş Birliği Protokolü imzalandı.

Paydaşlar arası iş birliği görüşmelerinde bulunmak ve protokol imzalamak amacıyla Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesine gelen Islamic Science University of Malaysia Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Mohamed Yusoff, Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Asmady Haris ve Mohd Hazrul Fareeza Harun, GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir’i makamında ziyaret etti.

Ziyarette lisans/lisansüstü düzeyinde öğrenci değişim faaliyetlerinin artırılması konusunda öğrencilerin teşvik edilmesi ve akademik iş birliğinin arttırılması konuları görüşüldü.

“Üniversitemizin ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığını arttıracağız”

Rektörlük makamında imzalanan protokolün her iki üniversite için hayırlı olmasını dileyen Rektör Prof. Dr. Şehmus Demir, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığını artırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini, bu tarz iş birliği protokollerinin üniversite personeli ve öğrencilerinin dünyaya açılmasına, kendilerini ve bakış açılarını geliştirmelerine imkan sağladığını belirtti.

Rektör Demir, “İmzaladığımız bu protokolün ortak araştırma projeleri yürütme ve bilimsel çalışmalar yapma noktasında imkân sağlamasının yanı sıra akademik ve kültürel anlamda Türkiye ile Malezya ilişkilerini daha da ileri bir düzeye taşınacağını, İslam dünyasına örnek olacağını ve ilham vereceğini umut ediyoruz.” dedi.

Protokol neleri kapsıyor?

Rektör Demir, “Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin uluslararasılaşma vizyonu çerçevesinde Malezya heyetinin üniversitemizi ziyaret etmelerinden son derece memnun olduk. Malezya İslami İlimler Üniversitesi ile iş birliğini arttırmak amacıyla imzalanan bu protokol sayesinde üniversitemizin Tıp, Mühendislik, Hukuk ve İslami İlimler Fakültesi öğrencileri ve akademisyenleri başta olmak üzere önümüzdeki dönemde hazırlanacak projelerden faydalanabilecekler. Protokol çerçevesinde öğretim üyeleri ve araştırmacılar üniversitelerin ortaklaşa belirleyeceği program çerçevesinde akademik bağlantılar kurmak, ders vermek veya araştırma faaliyetleri yapmak amacıyla karşılıklı olarak üniversiteleri ziyaret edebilecekler. Bu değişimlerden ve akademik iş birliği protokolünden faydalanan kişiler farklı ortamlarda çalışmalarını kolaylaştırmak için dersleri gözlemlemek, eğitim almak ve ders vermek gibi imkânlara sahip olacak ve ortak hareket edebileceklerdir. Aynı zamanda öğrenciler, karşı kurumda ders faaliyetlerine katılabileceklerdir.” ifadelerini kullandı.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Malezya İslami İlimler Üniversitesi arasında yapılan protokol imza törenine GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, GİBTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Feridun Bilgin, Malezya İslami İlimler Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Mohamed Yusoff, Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Asmady Haris, GİBTÜ Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Fahri Çepik, Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörü Öğr. Gör. Kübra Aksoy Çınar, Mohd Hazrul Fareeza Harun katıldı.