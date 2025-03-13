Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4. sınıf intörn öğrencileri, Gaziantep Şehir Hastanesi Obezite Merkezi ile iş birliği yaparak "Obezite Farkındalık Günü-4 Mart 2025" etkinliğini düzenledi.

Obezite Merkezi Koordinatörü Gülten Börsöken ve Hemşire Fatma Çolak’ın öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, intörn hemşireler, ders koordinatörü Doç. Dr. Duygu Ayar rehberliğinde halka sağlıklı beslenme ve kilo kontrolü konusunda bilgilendirme yaptı.

Etkinlik, Başhekim Yardımcısı Dr. Serdar Dolay, Obezite Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Saadettin Öztürk ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Selda Tatyüz’ün katılımıyla devam etti. Katılımcılar, obezitenin nedenleri, sağlık üzerindeki etkileri ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları konularında bilgilendirildi.

İntörn hemşireler, hazırladıkları bilgilendirici broşürler ve afişlerle toplumda farkındalık oluşturmayı amaçladı. Eğitim çalışmaları kapsamında obeziteyle mücadelede dengeli beslenme, fiziksel aktivitenin önemi ve bireysel kilo kontrolü stratejileri ele alındı.

GİBTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, hemşirelik öğrencilerinin klinik deneyimlerini artıran bu tür etkinliklerle toplum sağlığına katkıda bulunmayı sürdürüyor.