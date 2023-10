GİBTÜ Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Zozan Güleken, Klinik Dermatoloji Kongresi’nde, birçok Avrupalı dermatolog doktorun da üyesi olduğu Polonya Dermatoloji Topluluğu’nun verdiği "Prof. Leslaw Grzegorczyk Onur Konuğu Ödülü”nü almaya layık görüldü.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin uluslararası alanda bilinirliği her geçen gün artmaya devam ediyor. Dünya standartlarında araştırmalar yaparak bilime ve topluma katkı sağlamayı hedefleyen GİBTÜ, dünya çapında iş birlikleri ve partnerliklerle küresel bir bilim ve eğitim üssü olma yolunda hızla ilerliyor.

Uluslararasılaşma hedefi doğrultusunda gerçekleştirdiği uygulamaları sürdürülebilir kılmak amacıyla tüm akademik personelin farkındalığını yükseltmeye çalışan GİBTÜ’de akademisyenler de yapılan çalışmaların meyvelerini almaya başladı. Son olarak GİBTÜ Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Zozan Güleken, Klinik Dermatoloji Kongresi’nde, Polonya Dermatoloji Topluluğu Prof. Leslaw Grzegorczyk Onur Konuğu Ödülü’nü alarak yurda döndü.

Polonya Rzeszw Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin davetlisi olarak Uluslararası Klinik Dermatoloji Kongresi’ne katılan GİBTÜ Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Zozan Güleken, kongreden ödülle döndü. Avrupalı Dermatolog doktorların da üyesi olduğu Polonya Dermatoloji Topluluğu Prof. Leslaw Grzegorczyk Onur Konuğu Ödülü’nü alan Güleken, “Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak uluslararası görünürlüğümüzü her geçen gün artırmayı başarıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kongre sonrası Polonya Rzeszw Üniversitesi Tıp Fakültesi ile GİBTÜ Tıp Fakültesi arasında iş birliği ve çalışmalar için anlaşmalar yapıldı. Aynı zamanda Avrupa Birliği Horizon HLT- 2024-Care-04 proje çağrısına "The occurance and impact of post-traumatic stress in groups of people in vulnerable situations in selected European countries" başlığıyla başvuru yapıldı. Proje katılımcıları arasında, Polonya, İtalya, Belçika ve Amerika’nın da bulunduğu 10 ülke yer alıyor. 2 aşamalı projenin 1. aşaması başarı ile gerçekleştirildi.

GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir de, uluslararasılaşma noktasında üniversite olarak önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti. Demir, “Hazırladığımız uluslararası projeler ve yaptığımız ikili iş birliği anlaşmalarıyla eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme süreçlerindeki niteliği daha da yukarılara taşımayı hedefliyoruz. Bilimsel alanda her geçen gün daha da artan yetkinliğimizi paydaşlarımızla iş birliği ve güç birliği yaparak ileriye taşıyoruz. Geleceğe olan yolculuğumuzda elde ettiğimiz bu kazanımları sürdürülebilir bir şekilde yarınlara taşırken uluslararası görünürlüğümüzü de her geçen gün artırmayı başarıyoruz” ifadelerini kullandı.