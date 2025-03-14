Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ), her yıl Ramazan ayında düzenlenen geleneksel iftar programına akademisyenler ile idari personel katıldı.

Rektör Prof. Dr. Şehmus Demir’in ev sahipliğinde üniversite yemekhanesinde gerçekleşen buluşmada, Ramazan ayının manevi atmosferi içinde birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Dayanışma ve birlik vurgusu

Rektör Prof. Dr. Şehmus Demir, iftar yemeği sonrası yaptığı konuşmada GİBTÜ’nün bir aile olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"GİBTÜ olarak büyük bir aileyiz. Her geçen gün büyüyen üniversitemizde dayanışma ruhunu yaşatmaya devam ediyoruz. Akademik ve idari kadromuzun birlikteliği, üniversitemizin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Bu anlamlı buluşmalar, bizi birbirimize daha da kenetliyor."

GİBTÜ’nün her yıl Ramazan ayında düzenlediği geleneksel iftar programı, üniversite mensuplarının bir araya gelerek kaynaşmasını sağlarken, Ramazan ayının ruhuna uygun olarak paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendiriyor.