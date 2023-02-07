Belçika ekiplerinden Gent, Türkiye’ye destek vermek için Ghelamco Arena’yı Türk bayrağıyla ışıklandırdı.

Belçika ekiplerinden Gent, Türkiye’ye destek vermek için Ghelamco Arena’yı Türk bayrağıyla ışıklandırdı.

Belçika ekibi Gent, Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen depreme destek olmak amacıyla stadını Türk bayrağı ile ışıklandırdı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye’de ve Suriye’de hissedilen depremden dolayı duydukları üzüntüleri dile getirilirken, Ghelamco Arena’nın iki gün boyunca Türkiye’nin ve Suriye’nin bayraklarıyla ışıklandırılacağı ifade edildi.