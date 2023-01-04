Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) tarafından, “Geleneksel Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri” yarışmasının 37’ncisi düzenleniyor. Bu yıl başvurular, 10 Ocak 2023 Salı günü başlayıp 15 Mart 2023 Çarşamba günü son bulacak.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) tarafından, “Geleneksel Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri” yarışmasının 37’ncisi düzenleniyor. Bu yıl başvurular, 10 Ocak 2023 Salı günü başlayıp 15 Mart 2023 Çarşamba günü son bulacak.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Geleneksel Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri” başvuruları başladı. Ödüller belirlenen dallarda çalışmaları teşvik etmek ve başarılı eserlerin taçlandırmak amacıyla verileceği yarışmaya GGC üyesi olmayan gazeteciler de katılabilecek. GGC Başkanı Mehmet Mücahit Ceylan, yarışma çerçevesinde gazete, dergi, radyo, televizyon, internet medyası ve Kürtçe eserlerin yanı sıra Basın Özgürlüğü ödülü verileceğini açıkladı. Türkiye’deki basının ve gazetecilerin çok zor bir süreçten geçtiğine vurgu yapan Başkan Ceylan, “Bu yıl başvurular, 10 Ocak 2023 Salı günü başlayıp, 15 Mart 2023 Çarşamba günü son bulacak. Yarışmaya katılacak aday eserlerin 1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasında yayınlanmış olması gerekmektedir” dedi.