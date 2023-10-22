Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC), gazeteci Fuat Bulut’a yapılan saldırıyı kınadı.

GGC, üyesi olan Güneydoğu Ekspres Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Fuat Bulut’un dün gece silahlı iki kişi tarafından saldırıya uğrayarak darp edildiğini belirtti. Saldırı sonucunda Fuat Bulut’un sol kulağında meydana gelen yırtık nedeniyle işitme kaybı yaşadığını ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluştuğu kaydedilerek, "Gazeteci Fuat Bulut’a yönelik gerçekleşen bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyor, saldırının cezasız kalmaması ve üyemizin can güvenliğinin sağlanması için Diyarbakır Emniyetinden ve Cumhuriyet Başsavcılığından olayın tüm yönlerini araştırmayı ve saldırganlar ile azmettiricisinin yakalanarak yargı önünde hesap vermelerinin sağlanmasını bekliyoruz. Fuat Bulut’a geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, olayın takipçisi olduğumuzun bilinmesini istiyoruz" denildi.