Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını yayımladığı mesaj ile kutladı.

GGC Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada, 1908 yılında Türk basınında sansürün kaldırılmasının basın tarihi için en önemli dönüm noktası olduğu belirtildi. Bağımsız basının demokrasinin vazgeçilmez unsurları arasında yer aldığı vurgulanan açıklamada, "24 Temmuz, Türk basınının gelişmesi bakımından en önemli dönüm noktasıdır. Bağımsız basının varlığı, demokrasinin gelişmesinin en önemli şartları arasında bulunmaktadır. Toplumu aydınlatmak gibi büyük sorumluluk üstlenen basının üstlendiği bu misyon ile demokrasimizin daha da güçlendiğini görmekteyiz. Topumda meydana gelen olaylar hakkında kamuoyunu objektif, tarafsız ve doğru bilgilendirme görevini misyon olarak üstlenen gazetecilerin, bu ilkeler yönünde ortaya koydukları emek, çaba ve gayretleri takdire şayandır. Büyük bir sorumluluk ve görev anlayışı içerisinde görevini yerine getiren tüm meslektaşlarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyoruz" ifadelerine yer verildi.