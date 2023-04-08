Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bilecik’e tahsis edilen ‘Gezici Kütüphane Otobüsü’ Elbistan’da hizmet vermeye başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü bünyesinde Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Halk Kütüphanesine tahsis edilen ‘Gezici Kütüphane Otobüsü’ Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya himayelerinde Kahramanmaraş Elbistan bölgesinde bir haftayı aşkın süredir genç yaşlı depremzede misafirlere hizmetine devam ediyor. İçerisinde çocuk, genç, yetişkin kitaplar ve teknoloji ile donatılmış olan Gezici Kütüphane Otobüsü her gün yüzlerce misafirini ağırlıyor. Çocuk oyunları, karaoke, yüz boyama, kitap okuma, palyaço, meddah, kukla ve tiyatro gösterilerinin yanı sıra resim atölyesi, gündüz ve gece kuşağı sinema gösterileri, patlamış mısır ikramları, satranç turnuvası, akıl oyunları, hediye çekilişleri ve pedagojik destek ile çocukların gülümsemelerine ortak oluyor.

"Çocuklarımız geleceğimizin teminatı"

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, “Onların mutluluğu bizlerin mutluluğu oluyor. Çocuklarımız geleceğimizin teminatı. Konusunda uzman yönetici ve idari personeller eşliğinde aktiviteler tüm gün sürüyor. Bu imkanı bizlere sunan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ve Valimiz Kızılkaya’ya, İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Seda Bayrakçı ve personellerine, gönüllü uzman personel desteği sağlayan Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze ve sivil toplum kuruluşlarına, bölgede görevli yetkili personellerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.