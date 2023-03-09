Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve tüm Türkiye’yi derinden sarsan yüzyılın en büyük deprem felaketi sebebiyle Hatay’da etkilenen çocuklar için Erzurum İsmail Saib Sencer İl Halk Kütüphanesine ait olan Gezici Kütüphane aracı Hatay Stadyumu Çadır kentte kapılarını çocuklara açtı.

Erzurum İsmail Saib Sencer İl Halk Kütüphanesi Gezici aracı depremzede çocuklara psikososyal destek vermek ve güzel nitelikli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla depremin olduğu günden itibaren kapılarını ziyaretçilerine açtı.

İçerisinde oyuncak, oyun hamuru, boya kalemleri, resim defterleri, boyama kitapları ve okuma kitaplarından oluşan malzemelerin yer aldığı gezici kütüphane araçta çocuklara yapılan aktivitelerde uzman ekipler tarafından eşlik ediliyor.