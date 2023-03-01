Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yaşayan çocuklara yönelik Gezici Uygulamalı Çocuk Kütüphanelerini hayata geçirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yaşayan çocuklara yönelik Gezici Uygulamalı Çocuk Kütüphanelerini hayata geçirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen bölgelerden olan İslahiye ve Nurdağı’nda yaralar sarılırken Büyükşehir Belediyesi ilk günden bu yana hizmetlerini arttırarak sürdürüyor. Şehir merkezinde bulunan uygulamalı çocuk kütüphanelerini Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı’nca yapılan hazırlıklarla 5 otobüsü dönüştürerek gezici olarak ilçelerde çocuklarla buluştu.

Gezici çocuk kütüphanesinde depremden etkilenen çocuklar etkileşimli okuma, masal saati, el sanatları atölyeleri ve drama etkinliklerine katılıyor. Kitap okuma alanlarında çalışma yapan çocuklar istedikleri kitapları ödünç alarak geri iade edebiliyor.

Yaşanan şiddetli depremlerin çocukların psikolojisini etkilememesi için de çalışma yürüten gezici çocuk kütüphanesi, uzmanlar tarafından psikodrama eğitimleri veriyor.