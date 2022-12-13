Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ilçe ve kırsal mahallelerde yaşayan ulaşım konusunda sıkıntıları olan yaşlı ve engelli vatandaşlara hizmet vermek amacıyla bir otobüsü ’Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniğine’ dönüştürmesi Büyükşehir Meclisi tarafından takdir edilirken, otobüs meclis kararıyla Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’ne tahsis edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ilçe ve kırsal mahallelerde yaşayan ulaşım konusunda sıkıntıları olan yaşlı ve engelli vatandaşlara hizmet vermek amacıyla bir otobüsü ’Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniğine’ dönüştürmesi Büyükşehir Meclisi tarafından takdir edilirken, otobüs meclis kararıyla Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’ne tahsis edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2022 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısı, Başkanvekili Mehmet Savruk başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda 28 asıl, 27 ek gündem maddesi olmak üzere 55 gündem maddesi meclis üyelerince karara bağlanırken, kırsal bölgede yaşayan ve hastaneye ulaşamayan engelli, yatağa bağımlı, yaşlı hastaların yerinde tedavilerinin yapılması amacıyla otobüs tahsis edilmesi talebi de görüşüldü. Türkiye’ye örnek olacak karar meclis üyelerince oy birliğince kabul edildi. Meclisin aldığı karar çerçevesinde, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi tarafından, kırsal bölgede yaşayan ve hastaneye ulaşamayan engelli, yatağa bağımlı ve yaşlı hastaların diş tedavileri yerinde yapılacak. Büyükşehir Belediyesi Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği’nin tıbbi cihazları hastane tarafından tamamlanmak üzere otobüs tahsis edilecek.

Büyükşehir Belediyesi Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ‘insan’ ve ‘sağlık’ odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde, il sınırları içerisindeki köylerde yaşayan yaşlı ve engelli vatandaşlara ağız ve diş sağlığı hizmetinin ulaştırılması için hazırlıklarını tamamladı. Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı tarafından ekonomik ömrünü tamamlamış bir otobüs, Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nin talebi üzerine “Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniğine” dönüştürüldü. İlçe ve köylerde yaşayan, ulaşım konusunda sıkıntıları olan yaşlı ve engelli vatandaşlara hizmet vermek üzere, ’Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği’ tasarlandı.

Büyükşehir Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda, hurdaya ayırmak yerine uygun maliyetlerle tasarlanan ’Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği’ aracı, vatandaşların hizmetine sunulmak üzere Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’ne tahsis edilecek.