Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin diş hekimliği alanındaki bütün tedavilerin yapılabildiği tam donanımla dizayn edilen Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği, Hatay ilinde depremzedelere hizmet veriyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin diş hekimliği alanındaki bütün tedavilerin yapılabildiği tam donanımla dizayn edilen Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği, Hatay ilinde depremzedelere hizmet veriyor.

Büyükşehir Belediyesi Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği’nin tıbbi cihazları hastane tarafından tamamlanmak üzere otobüs tasarlandı. Büyükşehir Belediyesi Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı tarafından Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ‘insan’ ve ‘sağlık’ odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde, il sınırları içerisindeki köylerde yaşayan yaşlı ve engelli vatandaşlara ağız ve diş sağlığı hizmetinin ulaştırılması için hayata geçirilen Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği, depremde ağır hasar alan Hatay’da depremzede vatandaşların hizmetine sunuldu. Diş hekimliği alanındaki bütün tedavilerin yapılabildiği tam donanımla dizayn edilen Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği, diş doktoru ve sağlık ekipleriyle Hatay’da depremzedelere hizmet veriyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı tarafından bir otobüs, Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nin talebi üzerine ’Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniğine’ dönüştürülmüştü.