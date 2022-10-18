Samsun’un Tekkeköy Belediyesi tarafından hazırlanan ’Gezi Haritası’ ile Karadeniz’deki ilk insan yerleşkesi olduğu düşünülen ’Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi’ni gezmek mümkün.

Samsun’un Tekkeköy Belediyesi tarafından hazırlanan ’Gezi Haritası’ ile Karadeniz’deki ilk insan yerleşkesi olduğu düşünülen ’Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi’ni gezmek mümkün.

Tekkeköy’ün tarihi ve turistik mekanları oluşturulan Gezi Haritası ile dijitale taşındı. Tekkeköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ilçedeki tarihi ve turistik mekanların bilinirliğini artırmak adına yeni bir çalışmaya imza attı. Tarım ve sanayinin yanında tarihi, doğası ve kültürel değerleriyle de öne çıkmak isteyen ilçenin turistik mekanları oluşturulan bir Gezi Haritası ile bir araya getirildi. İlçedeki 26 mekanın fotoğraflarıyla yer aldığı haritada, her biri için birer karekod yer alıyor. Karekodlar telefon kamerasıyla okutulduğunda ise ilgili mekanın haritadaki konumu, ulaşım güzergahı ve tanıtım videosuna yönlendiriyor.

Karadeniz’deki ilk insan yerleşkesi

Tekkeköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ramazan Cengiz, “Tekkeköy’ün tarihi ve turistik yerlerine halkımızın daha rahat ulaşabilmesi için Tekkeköy Gezi Haritası’nı yaptık. Tekkeköy ilçesi sadece sanayisi ve tarımı ile değil tarihi ve kültürel yerleriyle de öne çıkabilecek bir ilçedir. Bunların başında Arkeoloji Vadisi, Kurşunlu Şelalesi, anıt ağacı, Şeyh Zeynüddin Camii Türbesi gibi birçok camisi ve kilisesi mevcuttur. Biz bunların hepsini Tekkeköy Gezi Haritası adı altında birleştirdik. Her biri için bir karekod uygulaması var. Bunu telefonlara okuttuğunuzda yol tarifi ve tanıtım videosu görülebiliyor” dedi.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Tekkeköy ilçemiz tarihi, doğası ve eşsiz güzellikleriyle ülkemizin nadide ilçelerinden biridir. Mağaraları, Arkeoloji Vadisi, camilerimiz ve kiliselerimiz ile ilçemiz bir açık hava müzesi olmasının yanı sıra piknik ve mesire alanları, doğası ve yeşiliyle insanın ruhunu dinlendiren mekanlara da sahip. İlçemizin denizin mavisi ile yeşili buluşturan yükseltisinde ferah nefes alıyoruz. Kültürel zenginliklerimiz ve doğal güzelliklerimiz zihnimizde esintiler oluşturuyor. Bizim ilçemizde yaşadığımız bu güzellikleri herkeste görsün istiyoruz. Bu özellikleriyle ilçemizin turizme hitap edebilecek bir potansiyeli bulunuyor. Bu anlamda bir kültür ve tarih rehberi olarak Tekkeköy Gezi Haritası’nı oluşturduk. Halkımızın Tekkeköy’ün tarihi mekanlarına ulaşımı bu haritayla daha da kolaylaşacaktır” diye konuştu.