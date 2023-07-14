Karadeniz Bölgesinin gezgin arıcılıkları yeni sezondan umutsuz olduklarını söylediler.

Havaların bol yağışlı gitmesinden dolayı kestane balı alamadıklarını söyleyen gezgin arıcılar, çiçek balı için Erzurum’a gitseler de, kötü giden hava şartları nedeniyle istedikleri balı yine alamayacaklarını ve sezonun zorlu geçecek olduğunu ifade ettiler.

Yaklaşık 10 yıldır Karadeniz Bölgesinde gezgin arıcılık yapan Eynesilli arıcılardan Hasan Kısa, “Sezon sıkıntılı geçtiği. Kestaneden göçtük geldik ama, kestaneden umduğumuz verimi havaların yağışlı gitmesinden dolayı alamadık. Buna bağlı olarak bu sene kestane balı fiyatlarında yükselişlerin olacağını söyleyebilirim. Bizim için Erzurum yeni başlıyor. Geçen yıl verim çok yüksekti. Bu sene inşallah geçen yılda olduğu gibi umduğumuzu buradan alırız diye düşünüyorum. Bunun yanında bu sene bayağı bir sıkıntılarımız oldu. Ekonomik zorluklarda yaşadık. Malzemede ve nakliyede artan fiyatlardan dolayı devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz" diye konuştu.