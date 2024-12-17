Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklara sinemayı sevdirmek için hayata geçirdiği ‘gezen tır’ projesi, son olarak Akyazı Paris İlkokulu’na gitti ve minikleri sinemayla buluşturdu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi çocuklara sinema kültürünü aşılamak ve onların hayal dünyalarını geliştirmek amacıyla başlatmış olduğu “Gezen Sinema” projesi sayesinde, sinema çocukların ayağına kadar geliyor. Bu çerçevede beyaz perde son olarak Akyazı Paris İlkokulu’na taşındı ve çocuklar keyifli vakit geçirdi. Program, müzik dinletisi ve halk oyunlarıyla başladı. Ardından öğrenciler, sevilen animasyon filmi Rafadan Tayfa’yı izledi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin patlamış mısır ikramıyla sinema keyfi daha da renkli hale geldi.

Sınıf öğretmeni Ruhgül Yılmaz, “Böyle güzel bir etkinliğin ücretsiz bir şekilde öğrenciler ile buluşmasına çok sevindim ve şaşırdım. Öğrencilerimiz hep bir arada çok keyifli bir vakit geçirdiler. Öğrencilerimiz sessiz bir ortamda sinemanın nasıl izlendiğinin farkına vardı. Öğrencilerimizde sinema kültürü kazandırdığı için Büyükşehir Belediyesine ve Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Eğitimci Çiğdem Fil, “Öğrencilerimiz çok mutlu. Buradaki çoğu öğrencimiz daha önce sinema ortamında film izlememişlerdi, burası sayesinde sinemanın nasıl bir ortam olduğunu görmüş oldular. Okulumuza çok güzel bir enerji ve heyecan kattı. Öğrencilerimize ücretsiz bir şekilde böyle bir hizmet verdiği için Belediyemize ve Bakanlığımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Minik öğrenci Hamza Boztepe, “Çok güzel bir deneyimdi. İçerde şarkı söyledik zeybek oynayıp film seyrettik. Daha önce sinemaya gitmiştim fakat burada arkadaşlarımla birlikte film izlemek daha eğlenceliydi” derken bir diğer öğrenci Ömer Faruk Karamahmutoğlu ise, “Arkadaşlarım ile birlikte çok güzel bir deneyim yaşadık. İçeride efeler gibi zeybek oynayıp dans ettik. Daha Önceden sinema salonuna gitmiştim fakat burada gezen bir sinema ile buluşmak beni çok heyecanlandırdı” ifadelerini kullandı.

Gezen Sinema tırı, özel donanımlı sinema salonu ve kaliteli ses sistemiyle çocuklara eşsiz bir film deneyimi sunuyor. Özellikle kırsal bölgelerdeki çocuklar için büyük bir fırsat olan proje, ilçeleri tek tek dolaşarak birçok çocuğu ilk kez sinemayla buluşturuyor.