BİTLİS (İHA) – Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Sanat İçin Yola Çık Derneğince oluşturulan “Gezen Sinema” tırı sayesinde, Bitlis’in Tatvan ilçesindeki ilkokul çocukları beyaz perdeyle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Sanat İçin Yola Çık Derneği işbirliğinde 2018’de hayata geçirilen “Gezen Sinema” tırı sayesinde, Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Hidayet İlkokulunda film gösterimi yapıldı. Film gösterimi öncesinde zeybek ve erik dalı oynayan minikler, tırın içinde şarkılar söyledi. Daha sonra TRT Çocuk’un sevilen çizgi filmi olan “Rafadan Tayfa” çizgi filmini izleyen çocuklar, keyifli dakikalar yaşadı.

Sanat İçin Yola Çık Kültür Sanat Derneği Başkanı Erol Gözen, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile derneklerinin işbirliğinde ‘Gezen Sinema’ projesini yürüttüklerini belirterek, “2018 yılında yola çıktık. Türkiye’de 74 ili 700 ilçeyi gezdik. Bu yıl ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş depremi dolayısıyla bütün etkinliklerimizi iptal edip deprem bölgesini dolaşıyoruz. Yol üstü Bitlis’in Tatvan ilçesine uğradık. Sinema salonumuz 120 kişiliktir. Ama biz sadece çocukları koltuklara oturtup film izlettirmiyoruz. Çocuklara sanat dallarının birçoğuyla dokunmaya çalışıyoruz. Çocuklarla zeybek oynuyoruz, halay çekip türkü söylüyoruz ve şiirler okuyoruz” şeklinde konuştu.

Hidayet İlkokulu Müdürü Selahattin Bayav ise Gezen Sinema ekibinin okullarını ziyaret ettiğini belirterek, “740 öğrencimize sinema keyfi yaşattık. Tabi çocuklar çeşitli oyun türleri de oynayarak eğlendiler. Emek vermiş tüm arkadaşlara teşekkür ederim” dedi.