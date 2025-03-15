Ankara’nın Beypazarı ilçesinde, Gezen Sinema Tırı çocuklar tarafından ilgi gördü.

Beypazarı Belediyesi’nin koordinasyonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Sanat İçin Yola Çık Derneği iş birliğinde yürütülen proje kapsamında hazırlanan Gezen Sinema Tırı, Beypazarı’nda Kapalı Pazar Yerinde çocuklarla buluştu. Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, "Ramazan ayında çocuklarımızla beraber sinema filmi izledik. Bu tür organizasyonları devamlı hale getirerek çocuklarımızın gülüşlerine ortak olmak istiyoruz" dedi.