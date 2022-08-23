Büyük Zafer’in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde Gezen Sinema Tırı Altıntaş ilçesinde halkla buluştu.

Büyük Zafer’in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde Gezen Sinema Tırı Altıntaş ilçesinde halkla buluştu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke,” Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Kütahya Valiliğimizin destekleriyle hazırlanan Gezen Sinema Tırı, Büyük Zafer’in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde ilçe halkımıza ve özellikle yavrularımıza sinema keyfi yaşattılar. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Valimiz Ali Çelik’e ve emeği geçen herkese Altıntaş halkı adına teşekkür ediyorum” dedi.