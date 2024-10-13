Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde gezen sinema tırı ile vatandaşlar açık havada sinema izledi.

Melike Belkıs Kaplıcalarında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çermik Kaymakamlığı ve Çermik Belediyesi iş birliği ile düzenlenen Gezen Sinema Tırı etkinliğinde Çermikliler verilen konser ile eğlenceli vakit geçirip ardından açık hava sineması izledi.

Kaymakam Adem Karataş, etkinlik için Kültür ve Turizm bakanlığına teşekkür ederek halka iyi eğlenceler dileklerinde bulundu.

Sinema gösterimi öncesi gezgin ozanlar grubu tarafından verilen canlı konser ile Barış Manço, Aşık Veysel, Neşet Ertaş, Cem Karaca gibi sanatçıların besteleri seslendirildi.

Konserin ardından yönetmenliğini Burak Aksak’ın yaptığı ve başrollerinde Fatih Artman, Hande Doğandemir, Erdal Tosun gibi oyuncuların paylaştığı “Bana Masal Anlatma” filmi gösterime girdi. Etkinlikle vatandaşlar farklı ve eğlenceli akşam geçirdi.