Adıyaman Belediyesi’nin, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programı olan Erasmus+ çerçevesinde Almanya ve Yunanistan’dan ortaklarla birlikte yürüttüğü ’Saving our planet: gezegenimizi koruyalım’ adlı AB projesinin son toplantısı Adıyaman’da yapıldı.

Adıyaman Belediyesi’nin, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programı olan Erasmus+ çerçevesinde Almanya ve Yunanistan’dan ortaklarla birlikte yürüttüğü ’Saving our planet: gezegenimizi koruyalım’ adlı AB projesinin son toplantısı Adıyaman’da yapıldı.

Tarihi Tuz Hanında Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Vali Mahmut Çuhadar, AK Parti Adıyaman Milletvekili Halil Fırat, AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili Ahmet Günaydın, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Fehmi Çelik, proje ortakları olan Almanya ve Yunanistan’dan misafirler ile projeden yararlanan engelli vatandaşlar katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Kılınç, daha önce proje çerçevesinde Almanya’ya giderek ortaklarla yaptığı görüşmenin Türkiye ayağını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Başkan Kılınç, "Projenin doğrudan grubu çoğunlukla genç ve toplu hizmetlere erişimi kısıtlı fiziksel engelli vatandaşlarımızdır. Amacı ise çevrenin korunması ve iklim değişikliğiyle mücadele, dijital beceri geliştirme, erişilebilirliği iyileştirmek ve çevrenin korunmasına katkı sunmaktır. Bunun yanında, yeni öğrenme ve öğretme yöntemleri ve yaklaşımları geliştirmek ve uygulamak, vatandaşların çevrenin korunması ile ilgili konularda farkındalık oluşturma ve vatandaşların çevreye olan olumsuz etkisini azaltmayı amaçlayan projemiz oldukça verimli geçti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Böyle anlamlı projelerle şehre, ülkeye ve dünyaya karşı büyük bir sorumluluk örneği sergileyen Adıyaman Belediyesine teşekkür eden Vali Mahmut Çuhadar ise "Gezegenimizi kurtaralım’ projesinin ana fikri oldukça ilgi çekici. Bu proje, herkesin çevre alışkanlıkları ve yaşam tarzı hakkında daha fazla düşünmesini sağlıyor. İklim değişikliği ve küresel ısınma gibi hayatımızda önemli etkiler bırakacak olan konular hakkında farkındalık oluşturan bu projenin en büyük ayağında engelli, vatandaşlarımızın bulunması da ayrıca anlamlı bir durum. Böyle anlamlı projelerin her zaman içinde olan Adıyaman Belediye Başkanımız nezdinde tüm belediye yetkililerini ve emeği geçenleri kutluyorum" diye konuştu.