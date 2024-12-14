Yakın Doğu Üniversitesi, gezegen sağlığını merkezine alan buluşmaya ev sahipliği yaptı. İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Gezegen Sağlığı İçin Sürdürülebilir Yaşam Prensipleri” sempozyumu ile çevresel sürdürülebilirlik ve bilinçli yaşam alışkanlıklarının önemi ele aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin, çevresel sürdürülebilirlik ve bilinçli yaşam alışkanlıklarının önemini vurgulamak amacıyla düzenlediği “Gezegen Sağlığında Etkili Sürdürülebilir Yaşam Prensipleri” sempozyumunda dikkat çekici konular ele alındı. Üniversitenin; Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Öğrenci Dekanlığı ve Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Kulübü’nün iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Üç ana oturumda gerçekleştirilen sempozyumda “Dünya ve İnsan,” “Tarım, Teknoloji ve Dünya” ve “Yaşam Tarzı Aktiviteleri ve Gezegen Sağlığı” başlıkları tartışıldı. “Tartışma ve Uzman Görüşleri” paneliyle son bulan sempozyum, farklı disiplinlerden uzmanların katkılarıyla, katılımcılara geniş bir perspektif sundu. Gezegen sağlığı konusunda bilinçli adımlar atmanın önemine dikkat çekilen etkinlikte, çevreden tarıma, teknolojiden bireysel yaşam alışkanlıklarına kadar birçok konu masaya yatırıldı.

Sempozyumun açılış konuşmalarını Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adile Öniz, Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Hoca ve Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Kulübü Başkanı Zeynep Yıldırım gerçekleştirdi. Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’ın da katıldığı etkinlik, akademisyenler ve öğrencilerden büyük ilgi gördü.

Çevreden tarıma, teknolojiden gıdaya, farklı disiplinlerle ‘gezegen sağlığı’!

Sempozyumun ilk oturumu, 2019’da hayatını kaybeden Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Öğrenci Bilimsel Araştırma ve Sağlık Kulübü Danışmanı merhum Doç. Dr. Serdar Susever anısına ve onuruna gerçekleştirildi. İlk oturumda, Yrd. Doç. Dr. Taygun Dayı “Gezegen Sağlığında İnsan Faktörü” başlıklı konuşmasında, insan davranışlarının çevre üzerindeki etkilerini detaylı bir şekilde ele aldı. Ardından Prof. Dr. Murat Özgören, “Gezegen ve Homo Sapiens: Kira Sözleşmesi” başlıklı sunumunda, insanlığın doğa ile kurduğu ilişkiyi sorumluluk bilinci çerçevesinde değerlendirdi.

İkinci oturumda, Prof. Dr. Özge Özden “Bireysel ve Ticari Tarım Gezegen Sağlığını Nasıl Etkiliyor?” başlıklı konuşmasıyla tarımsal faaliyetlerin çevre üzerindeki etkilerini ele alırken, Elektrik ve Elektronik Mühendisi Savaş Bağkur “Teknolojideki Son Yenilikler ve Gezegen Sağlığına Etkileri” başlıklı sunumuyla teknolojinin çevresel sürdürülebilirliğe olan etkilerini değerlendirdi.

Son oturumda ise; Yrd. Doç. Dr. Melis Bağkur “Fiziksel Aktivite ve Gezegen Üzerindeki Rolü” sunumuyla bireysel hareketliliğin çevre üzerindeki rolünü tartışırken, Yrd. Doç. Dr. Servet Madencioğlu; “Tarladan Sofraya Besinlerin Gezegen Yükü” başlıklı konuşmasıyla, gıda üretim ve tüketim süreçlerinin çevresel etkilerini kapsamlı bir şekilde ele aldı.

“Dünyanın zamanı daralıyor”

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adile Öniz, katılımcılara seslenerek “Sizlerden ricam, burada edindiğimiz bilgi ve farkındalığı daha geniş kitlelere taşıyarak bu konuların toplumda daha çok konuşulmasını sağlamamızdır. Ancak bu şekilde, hep birlikte bilinçlenmeye ve dünyamızı kurtarmaya anlamlı katkılar sunabiliriz” dedi.

Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Hoca ise, “Sürdürülebilirlik; ekonomi, sosyal, kültürel, sağlık, tarım, teknoloji, beslenme gibi birçok alanda dengeyi sağlamak anlamına gelir. Ancak, sahip olduğumuz kaynakları doğru kullanarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir gezegen bırakmış olabiliriz” dedi. Toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi ve eğitiminin önemine dikkat çeken Doç. Dr. Hoca, konuşmasını merhum Doç. Dr. Serdar Susever’i anarak tamamladı.

Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Kulübü Başkanı Zeynep Yıldırım ise “Sempozyum, gezegenimizin geleceğini korumak için neler yapabileceğimizi konuşmak adına önemli bir fırsat” diyerek sürdürülebilirliğin; kaynakların doğru kullanımı ile bireyden topluma herkesin sorumluluk almasıyla mümkün olabileceğini vurguladı. Doğaya verilen zararın geleceği tehdit ettiğini hatırlatan Yıldırım, küçük adımlarla büyük değişimlerin mümkün olduğunu belirterek sempozyumun yeni fikirler ve iş birliklerine ilham olmasını diledi.