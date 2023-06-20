Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün ili keşfedelim sloganıyla başlattığı çalışmalar "Gez-Gör Düzce" tur otobüsü yola çıkıyor. Şehrin turizmine değer katmak amacıyla hazırlanan gezi otobüsü Kurban Bayramından sonra ring seferlerine başlayacak.

Başkan Faruk Özlü’nün talimatıyla bölgemizin tarihi ve turistik alanlarının tanıtımı için Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Gez-Gör Düzce" tur otobüsü ring seferleri için gün sayıyor. Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan, üstü ve her iki yanı açılabilen tur aracı ile Düzce’nin tarihi bölgeleri, doğal güzellikleri, turizm noktalarına ulaşım sağlıklı şekilde sağlanacak.

Kurban Bayramının ardından başlatılacak ve Düzce Belediyesi iştirak şirketi BELTUR tarafından oluşturulacak gezi rotasıyla bölgemizin tarihi ve doğal güzellikleri yurt içi ve yurt dışından Düzce’ye gelecek olan misafirlere tanıtılmış olacak.