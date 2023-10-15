Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yeni yerleşime açılan bölgeleri anında altyapı hizmetleri ile buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Geyve Sütalan Mahallesi’nde yapımına başlanan bin 500 metrelik içme suyu hattı yakın zamanda tamamlanacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Geyve ilçesinde başlattığı altyapı çalışmaları ile Sütalan Mahallesi’ne bin 500 metrelik yeni içme suyu hattı kazandıracak. Daha öncesinde yerleşimi bulunan ve yeni yerleşim alanları ile nüfus artış potansiyeli olan mahallenin geleceğine yeni hat ile kesintisiz içme suyu sağlanacak. Ekiplerin yoğun bir mesai ile çalıştığı yeni hat yakın zamanda vatandaşların hizmetine sunulacak.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Sakarya’nın tüm noktalarına içme suyunu kesintisiz şekilde ulaştırıyoruz. Yeni imara açılan yerleşim yerlerinin de altyapı hatlarını anında devreye alıyoruz. Bu düşünce ile yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde vatandaşlarımız evlerini altyapısı kusursuz bölgelere inşa ediyor. Aynı zamanda altyapıda kullandığımız sağlam hatlar ile de su kaçaklarının önüne geçmiş oluyoruz” ifadeleri kullanıldı.