Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geyve ilçesinde Saçlık, Küp, Kızılkaya ve Maksudiye mahallerini merkeze bağlayan 14 kilometrelik beton yolun inşasını büyük ölçüde tamamladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi beton yol çalışmalarına son günlerde Geyve’de devam ediyor. Islak beton yol tekniği uygulanan grup yolları, kırsalı merkeze bağlayan yollarda sürücülerin konforlu ve güvenli bir yolculuk yapmasına imkan sunuyor. Yol Bakım ve Koordinasyon Dairesi Trafik Şube Müdürlüğü tarafından üretilen reflektörlü yol kenarı dikmesi, beton yolunun imalat aşamasında sabitlenerek sürüş güvenliğini gündüz ve gece yüksek seviyeye çıkartıyor. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı marifetiyle yürütülen çalışmalarda Saçlık, Küp, Kızılkaya ve Maksudiye Mahallerinde 10 bin 500 metrelik güzergahı beton yola kavuşturan ekipler, toplamda 11 bin metreküp betonun imalatını gerçekleştirerek, vatandaşların hizmetine sundu. Proje güzergahındaki çalışmalar tamamlandığı zaman toplamda 14 kilometre beton yol hizmete alınmış olacak.