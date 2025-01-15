Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin en uzak noktalarında ulaşım ağlarını sil baştan yeniliyor. Asfalt çalışmaları çerçevesinde şehrin en uzak noktalarından biri olan Bilecik sınırındaki Geyve Sehren ve Çamlık Mahallesi’nde 7 bin 500 metrelik hat sil baştan yenilenerek yepyeni bir yüze kavuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi ve 16 ilçede sürdürdüğü asfalt çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Ekiplerin son durağı Sakarya’nın en güneyinde Bilecik sınırında şehir merkezine en uzak nokta olan Geyve ilçesi Şehren ve Çamlık Mahallesi oldu. Şehrin en uç noktalarında bile çalışmalarını hassasiyetle sürdüren YOLBAK ekipleri, iki mahallenin grup yolunu sil baştan yeniledi.

Tarımsal faaliyetlerin ve hayvancılığın yoğun olarak sürdürüldüğü bölgede, sıcak asfalta kavuşan bu yol vatandaşlar için de önemli bir kolaylık oldu. Ticarete ve hayata nefes olan yol, 7 bin 500 metrelik bölümde 8 bin 500 ton asfalt kullanılarak yapılan yenileme çalışması sonrası yeniden hizmete açıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin çalışması, bölge halkının büyük memnuniyetini kazandı.

Tamamlanan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Şehren Mahalle Muhtarı Emre Dumanoğlu, “Mahallemiz Geyve ve Bilecik sınırında bulunan merkeze uzak bir grup yoludur. Büyükşehir mahallemize gelerek sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı. Bölge halkımız ve mahalleli olarak çok memnun kaldık” dedi.

Uzun yıllardır sıcak asfalt beklediklerini belirten İsmail Güler, “Mahallemiz merkeze en uzak noktalardan bir tanesi. Yusuf Başkanımız bizi buralarda bularak yolumuzu yaptı” diye konuşurken, serilen asfaltın ticari faaliyetlere olan katkısından bahseden Rıza Dumanoğlu, “Asfalttan çok memnun kaldık. Mahallemizdeki insanlar tarımsal ve hayvancılık faaliyetleri ile hayatını idame ettiriyor. Artık ürünlerimizi daha kolay ve güvenli bir şekilde pazara götürüp satabileceğiz. Yolun şimdiki hali eski hali ile kıyaslanamaz bile” ifadelerini kullandı.

Sıcak asfalt konforuna kavuştuklarını belirten Hüseyin Kara ise, “Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yusuf Alemdar’a ve tüm personellerine teşekkürlerimi iletiyorum. Hepsinden Allah razı olsun bizi hatırlayıp yollarımızı yenilediler” şeklinde konuştu.