Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Kültür Takvimi çerçevesinde Geyveli vatandaşlara sanat dolu iki etkinlikte buluşturacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin dört bir yanında düzenlediği kültür-sanat etkinlikleriyle Sakaryalılara Ramazan’ın hazzını, tadını yaşatıyor. 11 ayın sultanı Ramazan’ın ayının manevi değerini yaşatan Büyükşehir bu kez Geyve’de vatandaşları iki güzel etkinlikte buluşturacak. Bu çerçevede 11 Mart Salı günü ilk program saat 20.30’da Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası tarafından Tasavvuf Musikisi Dinletisi sahnelenecek.

Ramazan ayının manevi atmosferine uygun eserlerin seslendirileceği bu dinleti, dinleyicilere huzur dolu anlar yaşatacak. Tasavvuf musikisi dinletisinin ardından saat 21.00’da tiyatro sanatçısı Seçkin Bayramoğlu’nun yazıp yönettiği Karagöz ve Hacivat gölge oyunu izleyiciyle buluşacak. Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun en önemli miraslarından biri olan bu eğlenceli gösteri, çocuklar ve ailelerine keyifli anlar sunacak.