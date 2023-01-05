Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Geyve Kamışlı Mahallesi’nde başlattığı içme suyu hattı yenileme çalışmaları çerçevesinde bölgede yaşanan su sorunlarına kesin çözüm olacak. Hat üzerinde devam eden çalışmalar tamamlandığında ise kayıp-kaçak oranı da minimum seviyeye düşecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Geyve Kamışlı Mahallesi’nde başlattığı içme suyu hattı yenileme çalışmaları çerçevesinde bölgede yaşanan su sorunlarına kesin çözüm olacak. Hat üzerinde devam eden çalışmalar tamamlandığında ise kayıp-kaçak oranı da minimum seviyeye düşecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehrin muhtelif noktalarında kayıplara ve kesintilere neden olan içme suyu hatlarını yenilemeye devam ediyor. Geyve Kamışlı Mahallesi’nde yürütülen çalışmalar çerçevesinde özellikle yaz aylarında tarım faaliyetlerinin artmasıyla birlikte yaşanan su kesintileri, yenilenecek olan hat ile çözüme kavuşacak. Bölgeye hizmet sağlayan 2 bin 500 metre uzunluğa sahip hatta yenileme çalışmaları tamamlandığında ise kayıp - kaçak oranı da minimum seviyeye düşecek.

Çalışmalarla ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada ise, “Bir damlasına dahi değer verdiğimiz kaliteli içme suyumuzun israf olamaması ve vatandaşlarımızın günlük yaşamının su kesintileriyle birlikte aksamaması için ekonomik ömrünü tamamlamış altyapı hatlarını yenileme devam ediyoruz. Kamışlı Mahallesi’nde uzun yıllar boyunca hizmet etmiş 2 bin 500 metre uzunluğundaki hattımızı da bu çerçevede yeniliyoruz” ifadeleri kullanıldı.